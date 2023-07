El miércoles, el Presidente Gabriel Boric se reunió con representantes del Congreso, del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para revisar la Ley Antiterrorista y reformarla. La ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que dejaría sin efecto la normativa actual, formulada en dictadura, en 1985, que “se basa en elementos subjetivos” y que, con la propuesta, “se evalúa el potencial que tiene una acción de generar un efecto, y no el ánimo de quien comete el delito”.

Francisco Huenchumilla (DC), por su vínculo con la macrozona sur y por los cargos que ha ejercido en el Gobierno central, sabe de los alcances que podría tener la propuesta en esa parte del país. En ADN Hoy, la mañana de este jueves aseguró que solo conocía los titulares. Sin embargo, y pese a las modificaciones que la actual legislación ha tenido, “no es moderna, como en España o Europa en general. Esperamos que el Gobierno haya recogido esas experiencias y verlo en su mérito una vez que tengamos el proyecto por escrito”.

“Chile necesita poner al día una legilación en esa dirección, tal como lo tienen los países democráticos más avanzados del mundo. Esa legislación hoy está obsoleta y por lo tanto, tenemos que tener una legislación. Soy partidario de hacerlo“, aclaró antes de dar un matiz:

“Pero si me traslada a la macrozona sur, ahí tenemos una diferencia: ahí tenemos un problema político. Esa es la naturaleza del conflicto en la macrozona sur. Hemos visto desde 1997 que estamos con esa violencia política y siempre se han usado los mismos medicamentos y estamos en el punto de partida”.

A su juicio, y habiendo pasado por gobernaciones, gobiernos locales y el Congreso, “legislación más, legislación menos, no va a resolver el problema que existe en La Araucanía”. Lo que sí podría hacerlo es la Comisión por la Paza y el Entendimiento, que se firmó en junio en La Moneda: “(La macrozona sur) requiere una solución política, independientemente que tenemos que poner al día nuestra legislación y también nuestros servicios de inteligencia”.

Detrás de esa certeza están la Ley de Robo de Madera, el Código Penal, la Ley de Control de Armas, la Ley de Seguridad del Estado y más.

Consejo Constitucional

El órgano encargado de redactar la propuesta de Carta Magna no consultará a los pueblos indígenas: la ultraderecha y la derecha impusieron su mayoría, pues el oficialismo votó a favor de hacerlo.

“(Hay una) ausencia de facultades constitucionales y/o reglamentarias del Consejo Constitucional para llevar a cabo acciones en pos de una consulta indígena, lo que en el marco del derecho público no permite que el Consejo Constitucional exceda sus atribuciones ni un pretexto de circunstancias extraordinarias”, se lee en el oficio enviado por la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, del ultraconservador Partido Republicano.

“Este tipo de cosas hacen que a distintos sectores del mundo mapuche no creer en el Estado, porque el Estado tiene una palabra empeñada cuando ratifica el Convenio 169 (de la OIT) y ahí se dice que tiene que haber consulta (…) ¿Como le pueden pedir a este mundo que crea en el Estado si quebranta su palabra empeñada? Que es básico para que distintos grupos de la sociedad puedan creerse y buscar una salida”, espetó el senador falangista.

Es un tratado vigente e internacional, argumento, “no es un favor que se le hace a nadie. Cumplimos o no cumplimos. Otra cosa es que se le busquen resquicios o argumentos para no aplicarla, pero es una decisión política. Es echarle un poco más de parafina a la situación”.

Hacia el final, y su diagnóstico respecto al órgano redactor, es que “con todas las enmiendas que se han presentado, estamos retrocediendo y estamos frente a una Constitución que no sabemos si va a aprobar o no, porque estamos retrocediendo en vez de avanzar. El péndulo se fue al lado derecho, como antes se fue muy al extremo izquierdo y fracasó. Bueno, ¿esto va a fracasar o no? Las explicaciones sobran, pero los efectos permanecen”.