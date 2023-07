“Una apuñalada por la espalda”: PDG critica compromiso de la DC con el PC para la futura mesa directiva de la Cámara

El diputado Rubén Oyarzo (PDG) criticó los cambios que se están planteando en el acuerdo administrativo, que apuntan a dejar al Partido Comunista (PC) en la presidencia de la mesa directiva en el siguiente periodo.

“Lamentablemente, vemos que el nuevo cuento del tío del oficialismo y del gobierno es el acuerdo administrativo. En donde sale el PC diciendo que el próximo periodo es de ellos, y eso es falso”, dijo el parlamentario respecto al acuerdo suscrito en marzo de 2022.

En eso, apuntó al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: “Ministro Elizalde no somos más una caja de resonancia del gobierno, no somos más un buzón; los acuerdos y las palabras se respetan, y es una falta de respeto y una apuñala por la espalda al PDG que ha honrado su palabra”.

Compromiso de la DC con el PC

Diputados de la Democracia Cristiana (DC) firmaron un compromiso en que votarán por el candidato o candidata del PC en el próximo periodo de la nueva mesa directiva en la Cámara Baja.

Esto generó molestias en el PDG, ya que a ellos les corresponde presidir según el acuerdo administrativo. “Lamentamos que la DC firme un acuerdo con el PC faltando a su palabra”, puntualizó Rubén Oyarzo.

Por su parte, el diputado Gaspar Rivas indicó que “hemos recibido una apuñalada por la espalda porque esta gente fue muy astuta, espero a que nosotros votásemos y luego salió con el chistesito que tenían preparado de antemano”.

“En donde están cediendo algo que ni siquiera les corresponde y sobre lo cual no tienen derecho a ceder, porque el único partido que podría ceder su cupo es el PDG, no puede la DC disponer sobre un cupo que no le pertenece”, concluyó.