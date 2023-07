El pasado lunes, los timoneles del Partido Socialista, el Partido Liberal, de Revolución Democrática, de Convergencia Social; el secretario general del Partido Comunista, y los senadores José Miguel Insulza, Alfonso de Urresti, Daniel Núñez, Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber, llegaron a la casa de la vicepresidenta Carolina Tohá para participar de un encuentro que tenía como objetivo “limar asperezas”. También estuvo Paulina Vodanovic, presidenta del PS.

Pero pese a que tuvo como objetivo un ánimo de camaradería, la ausencia del Partido Radical, Comunes y Acción Humanista, generó el efecto contrario. Aunque la mañana de este jueves, en ADN Hoy, Vodanovic explicó:

“El PPD no estaba excluido: había dos senadores presentes (Quintana y Lagos Weber) en una convocatoria que no era una reunión formal, que responde a una iniciativa de carácter privado de la ministra, en su casa, de invitar a algunos actores políticos. Aquí no había una representación institucional orgánica”.

“Puedo comprender la molestia de quienes no estaban. Yo no sabía quiénes eran los convocados; entendí que era un grupo de senadores. Por lo tanto, tampoco creo que haya que hacer una sobreinterpretación de una actividad que era con un sentido más bien de encuentro, conversación y diálogos, y no para tomar resoluciones, porque aquello habría sido un espacio formal de conversación a través de representaciones que tienen los partidos en La Moneda o en un ministerio. Es totalmente distinto”, desarrolló luego.

En la misma línea, aseguró que lo que se hizo fue “de buena fe” y que fue la vicepresidenta Tohá quien eligió “aleatoriamente” a los asistentes.

Reformas

La oposición ha anunciado su negativa para tramitar los proyectos de reforma tributaria (llamada ahora “nuevo pacto fiscal”) y por consecuencia, la previsional. Analistas han planteado que puede ser una pérdida de agenda del Gobierno, pero para Vodanovic, “depende de donde se pongan los énfasis”:

“El tema de seguridad por muchos meses hizo una polémica con que no se iba a avanzar con él (…) Hay una política migratoria, hay recursos en las policías y fuerzas armadas para enfrentar la coyuntura. Tenemos leyes aprobadas, como la de Infraestructura Crítica o como la Naín-Retamal (…) Muchas veces se ve imposible la confluencia de sectores políticos tan distantes y distintos para adoptar ciertas políticas. Finalmente, se ha demostrado que se puede, que lo logramos. Y no como mérito del Gobierno, sino de la democracia, el diálogo, la discusión”.

Con todo, llamó a “entender que no iremos nunca al 100% de lo que queremos, sino entendiendo que todos tenemos que hacer ciertas concesiones por el bien del país, que son necesarias ciertas precisiones, normas y políticas, y que los partidos políticos -y lo digo como presidenta del PS- tenemos que ser capaces de nunca olvidar que nuestro objetivo no es solo ganar como partido o una posición, sino que nuestro objetivo final es que nuestro país funcione de mejor manera; que se entreguen materiales, sino las condiciones habilitantes para que la sociedad progrese”.

Los avisos vía prensa de la oposición “hay que tomarlos como algo del día a día”, respondió antes de destacar “un espacio amplio de diálogo con todos los actores políticos y sociales que se tienen que involucrar en ambos sentidos”.