Ministro Ávila asegura que “no he faltado a las leyes” previo a votación de acusación constitucional en la Cámara Baja

Asegurando que no ha transgredido la Constitución ni las leyes, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, llegó hasta la Cámara de Diputadas y Diputados, donde durante la mañana de este miércoles 12 de julio se votará la acusación constitucional en su contra.

Al llegar, acompañado de parte de su equipo de trabajo en el Mineduc, el ministro Ávila dijo que “lo único que voy a señalar es que estoy convencido de que en nuestra gestión y en particular yo no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes, es lo único que voy a decir, hablamos a la salida“.

Cuestión previa

En tanto, el abogado que encabeza la defensa del ministro Ávila, Francisco Cox, había adelantado que se pedirá la denominada “cuestión previa”, debido a que a su juicio, el libelo acusatorio no cumple con los requisitos formales que requiere una acusación constitucional.

Sin embargo, esta estrategia de la defensa -que retrasaría el análisis del fondo de la acusación contra el ministro– se definirá solo dentro de la sala ya que de acuerdo al conteo preliminar, el oficialismo contaría con los votos para rechazar la iniciativa.

De aprobarse el libelo acusatorio, el ministro de Educación quedaría suspendido de su cargo hasta que el Senado revise la acusación constitucional y determine finalmente si queda o no destituido de su cargo.