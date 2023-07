Gobierno tras rechazo de acusación constitucional contra ministro Ávila: “Primó la razón versus las motivaciones homofóbicas”

La tarde de este miércoles, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió al rechazo de la acusación constitucional en contra el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, valorando que no primara la motivación homofóbica que acusó el oficialismo previo a la votación.

“El ministro Ávila ha sido un promotor y un especial defensor del diálogo en las comisiones técnicas respectivas de educación de ambas cámaras, como también con las comunidades educativas. Y plenamente consciente de eso, es que lo ha señalado aquí, públicamente, lo importante es que poner nuevamente en el centro, más que las miradas sobreideologizadas sobre una gestión, es cómo ponemos en el centro a los niños, niñas y adolescentes, y el poder seguir sacando adelante nuestro sistema educativo”, señaló la secretaria de Estado desde el Congreso.

En esa línea, consultada por los dichos del diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien calificó como “insultos” las supuestas motivaciones homofóbicas de la acusación constitucional contra el ministro Ávila.

“Una cosa son las intervenciones del día de hoy, otra cosa han sido las intervenciones públicas conocidas, que desde el minuto uno se presentaron como argumento o justificación para empujar una acusación constitucional”, respondió la vocera de Gobierno a esta interrogante.

“La buena noticia es que esa mirada no fue la que primó el día de hoy (…) se reflejó que no prima en el Congreso y no es mayoría la mirada desde la discriminación, sino que primó la razón, primó la necesidad de separar lo que es la evaluación legítima sobre la gestión política de un ministerio versus la mirada sobre el incumplimiento de la Constitución y las leyes por parte de un ministro, versus además, las motivaciones de carácter homofóbico. Y eso es lo que queremos celebrar”, complementó la ministra Vallejo.

“Han triunfado la justicia y la razón”

Asimismo, el Presidente Gabriel Boric, a través de Twitter, se refirió al rechazo de libelo, destacando que esta es la cuarta acusación que la derecha presenta en menos de año y medio a ministros de su Gobierno.

“Su falta de sustento jurídico y carácter homofóbico quedaron en evidencia. Han triunfado la justicia y la razón. Nuestra prioridad como Gobierno es mejorar la calidad de la educación que reciben todos los niños y niñas de nuestra patria. Y en ese desafío tenemos muchísimo trabajo, que espero concite unidad nacional. En ello nos jugamos el futuro de Chile”, sumó el Mandatario.

Respuesta a acusaciones

Aprovechando la instancia, la vocera de Gobierno se refirió a los dichos de la ex seremi metropolitana de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien acusó que se dieron prácticas para firmar convenios con fundaciones irregulares y que vienen desde el comienzo del Gobierno, hecho por lo que llamó a la responsabilidad.

“Cuando tenemos sospechas de actos de corrupción o actos que atenten contra la probidad administrativa, lo que corresponde hacer es poner los antecedentes de manera a ser irresponsable el organismo correspondiente”, expresó la portavoz del Ejecutivo.

“El Gobierno está trabajando de manera intensa, no solo en propiciar las investigaciones de carácter administrativo, donde corresponde hacerlo, para detectar si hay o no irregularidades y, por lo tanto, sanciones de carácter administrativo, sino que también colaborando con la Justicia en todo aquel acto que se ha denunciado y que pueda configurar un delito”, cerró la ministra Vallejo.