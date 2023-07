Bancada UDI tras el rechazo a la AC contra el ministro Ávila: “La Cámara de Diputados ha dado una terrible señal”

Tras la fallida Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la bancada de la UDI realizó un punto de prensa donde aseguró que la votación de los parlamentarios aseguró la “impunidad” por sobre la “probidad”.

El encargado de hablar fue el jefe de bancada del gremialismo, el diputado Guillermo Ramírez, quien comenzó afirmando: “En un momento en que todo el país está conmocionado por los actos de corrupción a propósito del caso convenios, hoy día la sala de la Cámara de Diputados ha dado una terrible señal, ha dado una señal de impunidad, y no una señal de probidad“.

El parlamentario aseguró que la “Acusación Constitucional daba cuentas de un acto de falta a la probidad terrible, los 3500 millones de pesos que la Juaneb le entregó a una empresa para que proveyera de 800 mil colaciones, en circunstancias que durante el 2022 solamente entregó 30, 110 millones de pesos por colación, fue lo que le costó a la Junaeb este verdadero escándalo que se suma a los del caso convenios“.

“El abogado defensor del ministro nunca desacreditó los hechos, nunca dijo que no ocurrieron, nunca dijo que no había corrupción, se limitó a decir simplemente que el ministro no era el responsable, en circunstancias que el propio abogado reconoce que el ministro puedo poner o sacar al director de la Junaeb y desde que se conocieron estos hechos, el ministro no ha removido a la directora de la Junaeb“, agregó Ramírez.

Oposición dividida

Una de las situaciones que marcó el resultado de la acusación fue la decisión de Evopoli de no apoyar la instancia, lo que fue calificado por el diputado de RN, Diego Schalper, como una “puñalada al corazón de Chile Vamos”.

Sobre esto, Ramírez dijo que “en el Partido de la Gente, en Evopoli y en otras fuerzas de centro-izquierda, reconocieron en sus discursos que este es un muy mal ministro de Educación, argumentaban de que no hay situación suficiente para destituirlo, por lo tanto, si vamos a poner los niños primero, creo que el ministro si tiene que dar un paso al costado”

“En el caso de Evopoli por supuesto que no estamos contentos ni satisfechos con como votaron algunos de ellos, ellos votaron divididos, ellos tendrán que dar la razón al país de porque tomaron la decisión de votar en contra, nosotros no vamos a ser aquí los intérpretes de las decisiones de Evopoli, cuya decisión nos parece que fue equivocada”, continuó el parlamentario de la UDI.

“No hay un quiebre desde mi perspectiva, hay una diferencia importante, no entendemos las razones, no las compartimos, pero estas diferencias las vamos a resolver en casa, no los vamos a resolver por los medios de comunicación”, finalizó.