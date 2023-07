La crisis del oficialismo le ha dado una especial agitación a la Cámara de Diputadas y Diputados: está el caso de la vicepresidenta de la última mesa directiva, Catalina Pérez, y las esquirlas que su partido, Revolución Democrática, dejó por el llamado “Caso Convenios” y que se ha traducido en su ausencia al hemiciclo; luego, las discusiones propias de la institución, como el nuevo pacto fiscal (o reforma tributaria) o la previsional; y finalmente, la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que hasta hace pocas horas de esta publicación evidenciaba homofobia en los argumentos de los asesores del sector impulsor.

“Ha sido un tema muy conflictivo para nosotros, nos ha costado ponernos de acuerdo”, dijo sobre el tema el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) la mañana de este martes, en ADN Hoy. Luego agregó:

“Yo no tengo una buena evaluación de su gestión como ministro. Acá se están confundiendo las cosas y esto puede hacer que no sea tan transparente esta acusación constitucional. En lo personal, estoy en reflexión”.

Y en la misma línea de la reflexión, el parlamentario criticó lo ocurrido la jornada del lunes, tanto por la asesora ultraconservadora Marcela Aranda, como también por el Presidente Gabriel Boric, que salió a espetarla: “No me ayuda en nada los argumentos presentados ayer en la comisión; pero tampoco me ayudan las defensas del Presidente Boric. No me puedo ofender en mi condición de discapacitados y con eso, estar ofendiendo a todos los discapacitados. Aquí se está haciendo una crítica política y una acusación constitucional a un ministro, y la condición de ese ministro no es relevante. Lamentablemente, el argumento de la señora Aranda hace parecer que su condición es relevante, pero no lo es”.

Francisco Undurraga y acusación contra ministro Ávila: "Estoy en reflexión. No me ayudan las declaraciones de Aranda ayer; tampoco me ayuda la defensa del Presidente Boric. La condición de él no es relevante"



Con todo, la pregunta que surge es: ¿por qué el estado de reflexión? “Porque uno tiene el deber de leer la acusación y escuchar las defensas, y en eso estamos. Eso termina hoy (martes) y veremos si actuamos en conjunto los cuatro diputados o no, tanto a favor o en contra; de la cosa previa, primero, y después del fondo”.

Caso Convenios

El trabajo en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, según Undurraga, ha sido a lo menos austero: “Se han tramitado dos proyectos en un año y cuatro meses que lleva el Gobierno: uno es de la autoría de la diputada (Marlene) Pérez (UDI), presidenta de la comisión, y el otro es de mi autoría. No existe proyecto alguno del Gobierno radicado en la comisión de Desarrollo Social”.

Ese es un cuestionamiento político, dijo. Y así las cosas, cree que el ministro de la cartera, Giorgio Jackson, “claramente es un ruido para el Presidente de la república. Si el Presidente decide gobernar para el 100% de los chilenos y no para el 27% que lo acompañan toda la semana en las encuestas, (la renuncia de Jackson) es una señal que tiene que dar”.

Francisco Undurraga y ministro Jackson: "Cuesta creer que él, siendo fundador de RD, habiendo puesto a la diputada Pérez como timonel y manteniendo las relaciones que denotan, que al menos no haya sabido"

Minutos más tardes, agregó: “Cuesta creer que el ministro Jackson, siendo fundador de RD, habiendo puesto a la diputada Pérez como presidenta del partido y manteniendo las relaciones que denotan en redes sociales, que no haya sabido lo que estaba sucediendo, o al menos no le haya llamado la atención”.

Nuevo pacto fiscal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha retomado las conversaciones por la reforma tributaria, hoy llamada “Nuevo pacto fiscal”. La prioridades de la oposición, según explicó el diputado de Evópoli, es “la modernización del Estado, que es una bandera que compartimos con Chile Vamos, con Republicanos y con sectores del centro también. En el pacto constitucional que tuvimos y que hoy corre, debe preocuparnos de tener un Estado a la altura del siglo XXI; el Estado chileno es del siglo XIX (…) Y pasa por combatir la evasión, que el gasto social tenga un acountability que hoy no tiene”.

“Dado lo que se está viviendo hoy con los malos tratos directos, bueno, sentémonos, arremanguémonos las mangas y construyamos algo que le dé confianza a la población (…) Por muy inteligente que sea el ministro y por muy bien planteadas que sean nuestras propuestas, esto requiere una conversación más profunda, que apunte a la modernización del Estado y se apunte a la inversión”, lanzó luego.

Por fortuna, la modernización del Estado es también una preocupación de Marcel. “Nosotros creemos que es importante que el Estado genere un esfuerzo de ahorro, de maximizar sus ingresos y redestinar los recursos que hoy se están malgastando”, cerró.