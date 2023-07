“Confirma que hay homofobia”: diputados repudian dichos de Marcela Aranda sobre acusación constitucional contra ministro Ávila

Este lunes, diputados recurrieron a redes sociales para repudiar los dichos de Marcela Aranda en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, afirmando que “confirma que el libelo está impulsado por homofobia”.

De acuerdo a lo expuesto en Twitter por el diputado independiente Andrés Giordano, la integrante del Observatorio Legislativo Cristiano participó de una sesión esta jornada a modo de invitada, “dejando en evidencia que la razón real de esa acusación es la homofobia, por más que la oposición lo haya negado”.

Los dichos

En concreto, Marcel Aranda afirmó que el ministro Ávila “es un lobbista LGBTQIA+, y o un ministro de Educación de la República de Chile”.

“El Presidente Boric —complementó la mujer— en la última Cuenta Pública dijo, y recibió aplausos, no de nosotros: ‘no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual’ (…) Cuando escuché esto nos asustamos”.

En la misma, Marcela Aranda afirmó: “El ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución”

“No es algo directamente que tiene que ver con cuestionamientos de su orientación, sino que lo que yo quiero decir y tenemos los documentos para aprobarlo y lo dice el libelo, que habla del activismo del ministro, es que él, hoy, y su activismo LGBTQIA+, y su condición, ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”, cerró la integrante del Observatorio Legislativo Cristiano.

“Hay homofobia”

Tras esto, una serie de parlamentarios criticaron las palabras de Aranda, por ejemplo, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, quien expuso que “la promotora del bus del odio y que discrimina a su propia hija, confirma en la Cámara que hay homofobia detrás de la Acusación Constitucional al ministro Ávila. A esta gente lleva la derecha para apoyar sus argumentos”.

En tanto, el independiente Tomás de Rementería publicó: “Una de los testigos que lleva la derecha a la comisión de la acusación al ministro Ávila es Marcela Aranda del inefable bus de la libertad, no me digan después que esto no es por homofobia”.

Asimismo, tras los dichos de la activista conservadora, la diputada Camila Rojas de Comunes afirmó: “Se necesitan más pruebas para evidenciar que esto se trata de una persecución homofóbica?”