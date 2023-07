Ministra Tohá por justificación de diputado Alessandri (UDI) a golpe de Estado: “Preocupa que no viniera una lluvia de desmentidos de la derecha”

Este domingo, la ministra del Interior y Seguridad Púbica, Carolina Tohá, criticó a la oposición por no desmarcarse de la justificación realizada por el diputado Jorge Alessandri (UDI) al golpe de Estado de 1973.

“El gobierno de Allende se estaba saltando la Constitución. Yo justifico el golpe militar. Me habría gustado que fuera un gobierno autoritario muy corto, que se hubiese restablecido la democracia rápido. Pero creo que íbamos por un camino muy peligroso para el país”, expresó el parlamentario a Radio Futuro.

“A mí me sorprende…”

A raíz de aquello, en conversación con Mesa Central de T13, la ministra Tohá señaló: “Hay una conclusión democrática que uno quisiera que Chile hubiera tomado: cualquiera sea la tensión política que haya habido, cualquiera sea el nivel de divergencias, hubiera sido mejor resolverlas con las herramientas de la democracia. Eso es lo que uno ve que alguna derecha está revisando”.

“A mí me sorprende no solo las declaraciones del diputado Alessandri, me sorprende y me preocupa que al día siguiente no haya venido una lluvia de desmentidos de parte del resto de la derecha, diciendo: será su opinión, pero no es nuestra postura oficial, será su opinión, pero no es lo que pensamos como sector”, agregó la secretaria de Estado.

“Creo que es fundamental llegar a los 50 años con ese aprendizaje logrado: golpes de Estado nunca, jamás, en ninguna circunstancia, democracia siempre”, finalizó la titular del Interior.

“Como dijo la ministra….”

Tras los dichos de la ministra Tohá, su par de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, escribió en Twitter: “Como dijo la ministra, sorprende que no haya venido una lluvia de desmentidos desde la oposición a los dichos del diputado Alessandri”.

“Todos los sectores políticos debemos tener claro que el golpe militar es un hecho que no se puede relativizar, que debemos condenar, para asegurar que ese periodo de nuestra historia no se repita”, agregó la titular de la Segegob.