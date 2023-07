Sebastián Dávalos afirma que caso Convenios “es peor” que caso Caval

Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, se refirió al llamado caso convenios que se ha tomado la discusión política en Chile, a causa de las diversas investigaciones levantadas por posibles irregularidades en convenios de seremis de Vivienda y Desarrollo Social y fundaciones.

En concreto, el cientista político analizó la contingencia nacional desde Girona, España, donde reside actualmente, afirmando que estas indagaciones “son peores” que el caso Caval, en donde fue investigado por posibles tráfico de influencias y del cual fue absuelto.

“El último fallo es una locura. Fue completamente absolutorio para los tres (Natalia Compagnon, expareja, y Mauricio Valero), porque la Fiscalía no logró acreditar ningún tipo de ilícito”, dijo al respecto en conversación con El Mercurio.

“Por donde lo veas es peor”

En esa línea, Sebastián Dávalos afirmó que el caso convenios es “es peor” que el caso Caval. “Por donde lo veas es peor: es peor respecto de la fe pública, de lo que podría eventualmente haber y de la caja de Pandora que se puede abrir en esto”, expresó.

Asimismo, Sebastián Dávalos descartó que el caso Caval marcó un antes y un después en el segundo gobierno de Michelle Bachelet del cual no se pudo recuperar.

“Tengo la impresión de que eso no es verdad, primero porque sería atribuirme demasiado poder e importancia; segundo, porque hubiese sido así de demoledor si es que yo hubiese cometido un montón de delitos”, manifestó al matutino.

“Pero al final lo único que tenía era medios tratando de levantar polvo donde no había nada. Pero lo que sí había, viéndolo en retrospectiva, era una clara intención de golpear o de botar a ese gobierno. Se usó como punta de lanza, pero no es la única razón. Si miras, SQM le pegó mucho más y mucho más transversalmente a la coalición completa, no solo al gobierno (…) A partir de ese caso hay un cambio en el estándar del deber ser, o más bien en el cómo se ve. Lo que te quiero decir es que los de SQM, en el fondo, igual nos usaron a nosotros para tapar lo otro. Esa es la verdad”, cerró.