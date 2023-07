“No hay cambio de gabinete”: Ministra Vallejo descarta ajuste ministerial tras caso Convenios

Este jueves, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo descartó realizar un ajuste ministerial luego de la explosión del polémico caso ‘Convenios’.

“Quiero aquí ser sumamente clara y tajante: no hay cambio de gabinete“, enfatizó la vocera del Ejecutivo en un punto de prensa durante esta tarde en La Moneda.

Entre los diputados cuestionados se encuentran figuras como el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por convenios que visó su cartera. Asimismo, el titular de ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por una extensiva colaboración con fundaciones.

En esa línea, el ministro Jackson también salió a la palestra tras una denuncia de la senadora Yasna Provoste (DC), quien acusó irregularidades por parte del Seremi de Desarrollo Social de Atacama con la Fundación Visible.

Respecto a los cuestionamientos, la ministra Vallejo señalo que “las evaluaciones de los equipos del Presidente, ministeriales, sus cercanos, son evaluaciones que le corresponden a él y llamaría también a aquellos parlamentarios que entiendo que no representan a sus partidos, sino que son más bien opiniones y críticas aisladas, respeten esta facultad del Presidente de la República”.

“No vamos a permitir una casería de brujas”

La secretaria de Estado aclaró que no todos los convenios con fundaciones son irregulares, y que es trabajo del Ministerio de Justicia determinar las responsabilidades correspondientes. “En esto no vamos a permitir ni defensas corporativas, pero tampoco casería de brujas, no todo cumplimiento de una función pública puede ser sujeto de sospecha, hay que diferenciar lo que es una eventual irregularidad de lo que es el cumplimiento de una función pública”, indicó.

“Si no vamos a caer nuevamente en esta lógica de que todos son responsables, todos son sujetos de sospecha, todos son eventuales corruptos o delincuentes y no es así. La casería de brujas no puede aplicar ni para las fundaciones ni a cualquier funcionario público ni tampoco a cualquier militante. Eso como gobierno no lo vamos a permitir”, concluyó la ministra Vallejo.