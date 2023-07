La encuesta Criteria Research mostró, durante la jornada del miércoles, los resultados de la edición de julio, la que estuvo marcada por la subida en la aprobación del Presidente Gabriel Boric (36%), y el posicionamiento de Evelyn Matthei y José Antonio Kast como los presidenciables mejor posicionados en las respuestas espontáneas.

Cristian Valdivieso, director de Criteria, analizó los resultados de la encuesta la mañana de este jueves en ADN Hoy: explicó que la aprobación del Presidente”prácticamente no se ha movido”, pero sigue baja sobre el registro que el propio Boric pudo tener.

Pero su aprobación podría deberse a dos factores: uno, que los encuestados “vieron al Presidente en terreno, preocupado de las inundaciones, ayudando a la gente, en conjunto con un Gobierno bastante atribulado (…) Dos: el Presidente Boric tiene un apoyo fuerte en cierto grupo, particularmente de jóvenes, que es bastante incombustible, y que lo tiene permanentemente sobre el 30%. Eso es muy consistente y se ha refrendado en dos elecciones donde el socialismo ha sacado cerca del 38%, como el 7M y el plebiscito”.

“A pesar de todas las críticas que hay en la sociedad y la rabia acumulada en la ciudadanía, el Presidente logra algo que la gente intente o quiera quererlo. No la gente de derecha, pero el Presidente no tiene un imaginario crítico que genere rabia u odio en la población, como le pasaba al Presidente Piñera. Hay algo ahí estable”, desarrolló después.

Pese a todo, en lo que va del Gobierno, Boric tiene una aprobación mayor a la de Bachelet (menos de 20%) y Piñera (menos de 10%) en los mismos transcursos de tiempo de sus respectivas administraciones.

Pero el “Caso Convenios” ha tenido consecuencias, no tanto hacia el Mandatario, sino hacia el oficialismo, planteó Valdivieso:

“Lo que muestra la misma encuesta es que el Frente Amplio paga un costo importante en términos de imagen, bajando varios puntos, o subiendo varios puntos en evaluación negativa como conglomerado. De hecho, la evaluación negativa que hace la ciudadanía del Frente Amplio es la misma que el Socialismo Democrático y Chile Vamos. Es decir, ya el Frente Amplio es mirado como una coalición con todos los pecados que se le atribuyen a los que gobernaron los últimos 30 años”.

Del “Caso Convenios” hay más: “Consistentemente sube la imagen de la corrupción, se desacreditan más las instituciones y tiene que ver con la confianza institucional. Posiblemente, la nueva Constitución se vea más dificultada en la probabilidad de aparecer como una nueva Constitución, porque la gente empieza a desconfiar tan fuertemente de todo lo institucional, que puede estar votando rechazo o en contra, solo por querer rechazar todo lo que venga de las instituciones o del mundo de la política. Eso es grave”.

El mismo escándalo del norte ha sido, a juicio de Valdivieso, “confusa, errática, equívoca, inconsistente, poco coordinada” en cuanto a comunicación política: “(Es) el peor de los mundos en términos de comunicación política y eso solo va agravando la crisis y demuestra la falta de capacidad de gestión, la falta de reunir rápidamente la información necesaria para poder gestionar una crisis y reparte información a borbotones y eso no logra detener el desangre que se produce. Ha generado mayores cuestionamientos, mayores incertidumbres y se va alargando la crisis”.

La exposición del Presidente ha sido consecuente con la que ha tenido siempre. Eso tiene dos lecturas:

“Una, que el Presidente no confía en su equipo de Gobierno y pone el pecho a las balas por eso; y dos, el principal activo del Gobierno sigue siendo el Presidente y es el que más credibilidad genera entre los ciudadanos. El Presidente no solo se expone él, sino contra la figura presidencial y no solo atenta contra él, sino contra su figura. Le cuesta mucho al Presidente aceptar que son sus ministros y su equipo los fusibles y no él el que le ponga el pecho a las balas”.