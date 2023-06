Este lunes, Juan Carlos Manríquez, abogado del diputado Miguel Mellado aseguró que el parlamentario “no ha cometido delito criminal alguno“. En ese sentido, reiteró las disculpas hacia el Presidente de la República por la filtración y difusión del polémico audio.

Recordemos que la noche del jueves, el diputado Mellado reveló que fue él quien filtró el audio con el Presidente Gabriel Boric durante una reunión en Cerro Castillo. Luego de asegurar que presentaría una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso contra quienes resultaran responsables.

En dicha oportunidad, el parlamentario sostuvo que “grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar (…) no me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto“.

Pese a esto, ante el Ministerio Público se presentó una denuncia. Asimismo, la bancada de Renovación Nacional confirmó que el caso lo pasaría al Tribunal Supremo y en la Cámara de Diputadas y Diputados en la Comisión de Ética.

“Él no ha cometido ningún delito”

Por su parte, la defensa del diputado Mellado aseguró la inocencia de su representado, “bajo la convicción absoluta de que él no ha cometido delito criminal alguno“. También, informó que el legislador no entregará declaraciones hasta el caso esté resuelto.

En esa línea, el abogado Manríquez comunicó que el parlamentario le entregó indicaciones para reiterar sus disculpas hacia el Presidente Boric y las demás autoridades.

“Me ha solicitado pedir expresas disculpas al señor Presidente de la República, don Gabriel Boric Font, a la institución de la Presidencia de la República, a la honorable Cámara de Diputados, a las diputadas y diputados, y en general al Congreso Nacional, por haber contrariado del modo que lo hizo la forma del actuar político, pero bajo la convicción de no haber cometido delito criminal alguno y solo haber actuado en el interés superior de las personas que viven en la Región de La Araucanía y de la sociedad toda”, indicó.

“Completa disposición”

Asimismo, la defensa del legislador aseguró que el diputado Mellado tiene una “completa disposición” para realizar las diligencias que considere pertinentes la Comisión de Ética de la Cámara y la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“Esperamos que el señor Mellado sea puesto a disposición voluntariamente, en el más corto plazo, de él o los fiscales que instruyan la investigación producto de la denuncia, ponerse a disposición de la Comisión de Ética, como él mismo lo solicitó, aportar todos los antecedentes“, añadió.

Finalmente, reafirmó que “si bien faltó a las reglas de la ética política, como lo ha reconocido, delito alguno penal no ha cometido porque él no difundió ni material reservado, secreto ni sujeto a todos aquellos que exigen la reserva, ni tampoco como pudo haberse visto en otras circunstancias destinadas a ofender la privacidad de terceras personas”.