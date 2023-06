La tarde de este martes, en una sesión de la comisión de Educación de la Cámara, la diputada de Convergencia Social (CS) Emilia Schneider encaró al diputado UDI Sergio Bobadilla por dichos emitidos en Twitter, que habrían hecho alusión a la parlamentaria.

El hecho, que fue registrado en video y difundido en redes sociales, muestra como la congresista, antes de iniciar la reunión de la instancia legislativa, increpa a su par, luego de haber aludido que ella se disfraza de algo que no es.

“Si usted fuera tan hombrecito…”

“Yo todo lo que le he dicho, se lo he dicho en su cara”, comenzó diciendo Schneider, a lo que Bobadilla planteó: “Por qué asumes que te lo dije a ti”.

“Porque me respondió un tweet a mí, diputado y yo le dije que estaba payaseando y se lo dije en su cara, si usted fuera tan hombrecito vendría y me diría en mi cara lo que dijo en Twitter”, respondió la diputada.

“Y dígamelo porque me tiene sin cuidado, pero si usted fuera hombrecito me lo diría en mi cara (…) el tema que no es tan hombrecito, pero se le hace decir cosas a la cara”, complementó la congresista CS.

“Pero dígamelo… usted insinuó que yo me disfrazo de mujer. A mí no me interesa aparentarle nada a usted, pero queda claro que no es tan hombrecito porque cuando yo lo increpo se le hace, diputado”, cerró Schneider.