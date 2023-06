“Es algo que no podemos permitir”: Movilh lanza campaña en defensa del ministro Ávila ante ataques por su orientación sexual

El 10 de junio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), lanzó su campaña en apoyo a la educación sexual integral, la inclusión de contenidos LGBTIQ+ en el sistema educativo y en rechazo a toda crítica basada en la orientación sexual del ministro de Educación, Marco Ávila.

“Apoya con tu firma la educación inclusiva y solidariza con el ministro de Educación, Marco Ávila, ante la arremetida homo/transfóbica. ¡No más discursos de odio!“, expuso la organización por los derechos de las personas LGTBIQ+ en una publicación en Instagram.

“Por un Chile diverso e inclusivo que respete a tod@s sus habitantes y tenga como principal valor, el respeto a la diversidad social. ¡Basta de abusos!“, añadió después.

Apoya con tu firma la educación inclusiva y solidariza con el ministro de Educación, @ProfMarcoAvila, ante la arremetida homo/transfóbica. ¡No más discursos de odio! Si eres apoderado, madre o padre de un/a estudiante firma aquí: https://t.co/FifwyoDuAY pic.twitter.com/IXrGUwiZwj — Movilh Chile (@Movilh) June 10, 2023

Los fundamentos de la defensa del Movilh al Ministro Ávila

Acerca de esta campaña, ADN se contactó con Javiera Zúñiga, vocera del Movilh y mamá de un niño de 6 años. En la conversación, esta activista por los derechos de las personas LGTBIQ inicialmente explicó la defensa hacia el ministro Ávila ante los ataques que ha recibido a raíz de su orientación sexual.

“No tiene que ver con una defensa corporativa a sus funciones, ni a su desempeño. Eso la ciudadanía lo podrá evaluar como evalúan al gobierno positiva y negativamente. La verdad es que eso queda en la visión de cada persona“, planteó al comienzo.

Luego, agregó: “Lo que no podemos tolerar ni como Movilh ni como sociedad, es que al ministro se le ataque solamente por su orientación sexual. Aquí no se ha dicho que el ministro ha sido negligente en alguna política o que ha hecho mal su pega. Si no que solamente se le ha atacado porque que es homosexual“.

“Y eso es algo que no podemos permitir. En el fondo, ni acusaciones constitucionales ni acusaciones de ningún tipo pueden ser basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las personas“, añadió.

Y por último, al respecto, Javiera Zúñiga señaló que acusar a una persona por su orientación sexual, “nos convertiría en un país muy alejado de la de la sana democracia que me imagino que todos buscamos construir“.

Su apoyo a la educación sexual integral

Más adelante, Javiera Zúñiga se refirió a la importancia de la educación sexual integral. Una enseñanza que el Movilh defiende basándose “en algo que es muy importante, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y su autonomía progresiva“.

“Ya que hay familias que no los están educando en la prevención de distintos temas“, añadió.

Tras ello, la vocera del Movilh aclaró que “la educación sexual no se trata solamente de hablar de alfabetización sexual, sino que también de poder enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a distinguir cuando su sus espacios están siendo trasgredidos, están siendo vulnerables de algún tipo de abuso“.

“Y, obviamente, también incluir dentro de esa educación sexual integral, todo lo que tiene que ver con la realidad de las personas LGTBIQ porque hoy día a los niños se les hace una muy vaga enseñanza respecto de hombre, macho, mujer, hembra, macho, hembra, procreación y punto”, complementó enseguida.

Posteriormente, Javiera Zúñiga afirmó que “no hay ningún tipo de formación sexoafectiva, tampoco se les explica, desde la realidad, que es una persona trans, tampoco las personas intersexuales. No están incluidas hoy día en la discusión ni en la formación de los niños, niñas y adolescentes“.

Y minutos después, dio a conocer los riesgos en que se encuentra la niñez hoy. “Queremos revivir un poco esta preocupación. Sobre todo, porque en el día a día, desde el Movilh y desde otras organizaciones también, recibimos constantemente denuncias de vulneración de derechos, sobre todo de niños y las niñas“, aseguró.

“Entonces, es como lo primordial que un país se preocupe de sus niños y que a la vez también se les eduque de manera adecuada para enfrentar el mundo“, adicionó.

Hay niños LGTBIQ que se sienten aislados y reciben bullying

Finalmente, Javiera Zúñiga se refirió a la compleja realidad que enfrenta hoy la niñez y adolescencia LGBTIQ+. “Hay muchos niños y niñas que hoy pueden sentirse parte de una orientación sexual no hegemónica, y la verdad es que al no tener ningún referente, se sienten aislados, muchas veces son molestados“, lamentó.

“Esta educación también sirve un poco para que los otros niños y niñas, los compañeritos de quienes pertenecen a los grupos LGBTIQ+ puedan entender que esto es normal, que cada persona es distinta. Y que en el fondo se termine con la discriminación desde temprana edad“, agregó.

Para cerrar, Javiera Zúñiga se refirió a un caso reciente: “Hemos visto casos dramáticos como el del niñito de Litueche. Quien con apenas nueve años muestra hoy días claras señales de traumas, debido al nivel de bullying que le hacían sus compañeros solamente porque a los compañeros se les ocurrió que era gay“.