UDI le da portazo a futura reforma tributaria: “No respaldaremos aumento de impuestos”

Continúan las reacciones tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric en su segunda Cuenta Pública, respecto a la presentación de una nueva reforma tributaria. Este lunes fue el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, quien anticipó el rechazo a la iniciativa

El parlamentario apuntó que la negativa a la medida del Gobierno se basa en el parecido a la ya rechazada en marzo por la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Habla de características bien parecidas a lo que se rechazó, y por las razones que en ese momento rechazamos, nosotros no tenemos argumentos para pensar de que eso va a ser bueno nuevamente”, expuso el timonel UDI en Cooperativa.

“Hay que recordar también que las reglas de nuestro sistema constitucional establecen que para que un proyecto se pueda reponer, el Congreso —en este caso el Senado— le tiene que dar su aprobación para poder retomar esa tramitación por dos tercios de los miembros del Senado. Yo aseguro que esos dos tercios no están, me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido”, agregó el senador Macaya.

Un portazo al proyecto

Bajo ese contexto, el parlamentario afirmó en el medio citado respecto a la reforma tributaria: “No vamos a respaldar un aumento de impuestos”.

“Si se piensa en recaudar más a través de crecimiento económico, tener más recursos con mayor eficiencia del Estado, echándole ojo a lo que está pasando con la contratación de funcionarios públicos en exceso, atando la evasión y la elusión, que eran cuestiones que venían en el proyecto anterior; bueno, conversemos, pero para subir impuestos nosotros no estamos disponibles (…) La señal sería muy contradictoria respecto a una economía que está absolutamente desacelerada”, cerró el senador Macaya.