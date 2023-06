La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este domingo a algunos puntos del discurso del Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública del pasado jueves 1 de junio, aclarando que no todos los compromisos del Ejecutivo están supeditados a la aprobación de la a reforma tributaria.

En ese sentido, la ministra Vallejo indicó que “el Presidente habló de muchos avances que se hicieron sin reforma tributaria, y además agregó anuncios que no dependen de la reforma tributaria. Hay compromisos que no dependen y otros que sin lugar a duda van a depander de la reforma tributaria, la PGU implica un poco más de un punto del Producto Interno Bruto, eso no se financia con una Ley de Presupuesto, va a requerir ingresos permanentes en el futuro”, dijo en conversación con Estado Nacional.

“Vamos a cumplir sí o sí”

A lo anterior, la ministra vocera agregó que “hay varios compromisos que vamos a cumplir sí o sí, hay muchos que vamos a cumplir sí o sí“, apuntando que no quiere ponerse en el escenario pesimista, “porque por cierto que si las cosas no van bien vamos a buscar distintos otros caminos y ver qué hacemos con lo que hay, pero no va a ser no cumplir con la expectativa ciudadana”.

Condonación del CAE

En tanto, al ser consultada sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que es una de las grandes promesas del gobierno durante la campaña presidencial, y que habría quedado supeditada a la mencionada reforma tributaria durante el discurso del 1 de junio, la ministra Vallejo aclaró que esto no es así, sino que primero debe discutirse lo más macro y luego apuntar a reformas como la condonación del CAE.

“El Presidente lo dijo claramente en la Cuenta Pública, vamos a insistir en esto una vez resuelto el tema de la reforma tributaria, nunca ha dicho que la reforma tributaria va a financiar las condonaciones del CAE, es una cuestión de secuencia, de priorizaciones, de no contaminar una conversación con la otra porque nuestra prioridad hoy día está en la discusión gruesa que es tener los fondos para resolver la PGU que es muy importante para el gobierno y la sociedad chilena, la salud, listas de espera, el derecho a sala cuna, o la seguridad”, puntualizó la ministra Vallejo.