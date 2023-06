Fue el momento de la Cuenta Pública 2023 que mayor ovación recibió, incluso con gran parte de los asistentes al Congreso nacional poniéndose de pie: en el último tramo del discurso del Presidente Gabriel Boric, luego de tres horas de mensaje, el Mandatario abordó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

Tras llamar a “las y los representantes de la República en toda su diversidad a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma”, para evitar la falta de empatía y la intolerancia.

Luego, apuntó a la fecha y cómo esta sirve como sostén de la democracia: “Los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos”.

“Como escribiera Cristóbal Jimeno, cuyo padre Claudio fue apresado y hecho desaparecer el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda: ‘Así como una persona que no enfrenta su pasado no supera sus traumas, una sociedad que no se reafirma éticamente seguirá enferma, no se mejorará’”.

La búsqueda

El libro al que hizo referencia el Presidente fue La búsqueda (editorial Planeta), de Cristóbal Jimeno y Daniela Mohor, abordado por Francisco “Pancho” Mouat y Marcela Aguilar en el Podcast de ADN.

Escucha La búsqueda, de Cristóbal Jimeno y Daniela Mohor en Radio ADN

En un ejercicio de investigación periodística, los autores crean una trenza de relatos y reflexiones del propio Cristóbal y la reconstrucción y búsqueda de Claudio Jimeno, su padre, uno de los asesores cercanos al presidente Salvador Allende y que ese 11 de septiembre de 1973 fue detenido, fusilado y hecho desaparecer.

El texto logra “retratar a una familia determinada en sobrellevar la dictadura, buscar la verdad y hacer justicia. Esta es una historia de lealtades, compromisos y esperanza, pero, también, de violencia descarnada, traiciones y engaños”, según se lee en la contratapa.