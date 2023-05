Ministra Jara instruye sumario administrativo tras salida de exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, anunció que se realizará un sumario administrativo tras la salida del ahora exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.

Esto luego de que se revelara una presunta denuncia por acoso sexual, algo que fue totalmente desmentido por Larraín.

“Desde que se le pidió la renuncia al subsecretario el día viernes de la semana pasada, ha habido varias teorías conspirativas. Lo cierto es que los cargos de ejercicio político del cual uno se encuentra, está siempre a disposición del Presidente de la República“, señaló Jara.

“En ese sentido, en la medida que uno siga contando con la confianza de quien le ha encomendado la responsabilidad que tiene por delante, va a seguir ejerciéndolo y, en caso contrario, no“, agregó la ministra.

En esa línea, la secretario de Estado sostuvo que “para el Gobierno es muy importante que, por sobretodo, se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardada y, en ese contexto, creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle la renuncia al exsubsecretario“.

Asimismo, Jeannette Jara anunció que se instruyó un sumario administrativo. “Son razones bien particulares las que nos llevan a la convicción de que hay que llevar adelante una investigación administrativa o sumario, entre otras, que, como ha manifestado el mismo subsecretario, él quiere hacer valer su legítimo derecho a la defensa”, indicó.

“Vamos a hacer ese sumario, desde el día de hoy lo he instruido y creo que ahí va a poder hacer todos sus descargos, pero acá quien no cuenta con la confianza política no puede seguir en dicha responsabilidad, las declaraciones posteriores me han confirmado que así era lo que era necesario realizar”, cerró la ministra.