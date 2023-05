Exsubsecretario Christian Larraín y denuncia de acoso sexual en su contra: “Yo no tengo conocimiento de haber hecho eso”

El exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, se refirió a la denuncia por acoso sexual que hay en su contra, y que causó que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, le pidiera la renuncia.

En conversación con La Tercera, Larraín relató que el pasado viernes tuvo una reunión de trabajo, donde participó la ministra Jara y los equipos técnicos. Allí, presentó “las alternativas que hemos trabajado para la reforma”.

“Después, a la media hora me llama la ministra y me dice ‘señor subsecretario, le tengo que pedir la renuncia porque tengo una denuncia de acoso sexual contra usted’”, añadió. Y agregó que le pidió los antecedentes de la denuncia, ya que no entendía la situación.

“A la tercera insistencia me da la siguiente explicación: ‘Mira, te vamos a decir en términos generales, no te vamos a decir quién es, pero es por uso de lenguaje de connotación sexual, o algo así, inadecuado en público’”, complementó el exsubsecretario.

En esa línea, garantizó que: “Yo no tengo conocimiento de haber hecho eso (…) jamás hice un comentario inapropiado, de ninguna naturaleza, dirigido ni a un hombre, ni a una mujer de la subsecretaría”.

Asimismo, Christian Larraín manifestó que esperaba que el Comité Político le hubiera informado lo que pasaba, ya que “de lo contrario estamos en presencia de una cultura de la cancelación sin ninguna investigación previa de lo que se te acusa“.

Respuesta de Jeannette Jara

La ministra del Trabajo también se refirió a la renuncia, en que señaló que “para nosotros es muy importante que se mantenga un estándar en el cual la convivencia laboral de la y los trabajadores sea debidamente resguardada“.

“Y en ese contexto creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle precisamente la renuncia al exsubsecretario“, añadió.

También, indicó que: “Lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos“. Y aseguró que la denuncia está bajo “una investigación administrativa”.