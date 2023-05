Nicolás Correa, gerente de Desarrollo y Planificación Estratégica de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), aseguró en ADN que el proyecto “Gas Para Chile“, que apuntaba a entregar gas licuado a menor precio para familias de bajos recursos, al ser piloto, no implicó una pérdida de dinero, pues era con cargo al ministerio de Energía. El tema surgió luego que se estableciera que un balón de gas, en su distribución y compra, pasara de costar $15.023 a $117.000.

La situación movió a la oposición. El jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, explicó, la mañana de este viernes en ADN Hoy, el requerimiento presentado a Contraloría, que busca esclarecer si, como política, el “Gas Para Chile” estaba dentro del marco legal y “si eso es aceptable o no”.

“Aquí hay que asumir las responsabilidades políticas y administrativas por hechos que perjudican al patrimonio nacional (…) Los chilenos se preguntan cómo se administran los fondos todos los días y eso pone en cuestión varios temas: este es uno. No nos olvidemos que el Gobierno está levantando una nueva reforma tributaria, está intentando levantar la empresa nacional del litio. Este es un claro ejemplo de que no lo hace bien”, desarrolló.

Pero el debate del gas tiene como fondo un mercado con un potencial vicio advertido por la Fiscalía Nacional Económica. Sobre eso, Sauerbaum aseguró que la derecha “no es pro empresas; nosotros somos pro mercado. Eso quiere decir que el mercado tiene que funcionar lo mejor posible”.

“El Estaod tiene que estar en donde se utilizan bien los recursos y se asignan para llevar un beneficio social. Creemos que aquí se cometió un error y sería más fácil reconocerlo y decir que no resultó, que fue una medida bienintencionada, pero no resultó“, agregó luego.

Como efecto, aseguró el parlamentario, “los chilenos la piensan tres veces antes de pasarle los recursos al Estado, como lo fuera también el caso del proyecto de AFP que el Gobierno propone”:

“Es un ejemplo de donde el Estado no debió haberse metido. Es un ejemplo de cuando las cosas se improvisan: se anuncian con bombos y platillos para ganar dos puntitos en las encuestas y finalmente terminamos con estos chascarros que son vergonzosos para todos. Y no hablo solo del Gobierno; hablo también de nosotros, que estamos dedicados a la política”.

El caso de “Gas Para Chile”, propuso Sauerbaum, será un “mal recuerdo: cuando los chilenos ven que los recursos se utilizan mal, la reforma tributaria se debilita, porque el Gobierno quería recaudar US$14 mil millones sin ningún destino claro. No es que hagamos un paralelo inmediato, sino que un ejemplo”.

¿Es una amenaza a las propuestas del Gobierno? “Yo no amenazo, yo actúo”, planteó rápidamente el diputado. Luego añadió: “Nosotros tenemos la mejor disposición, pero cuando vemos estos ejemplos, obviamente hay que ser más cuidadoso con los recursos fiscales”.

Sueldo mínimo

La oposición aprobó el proyecto que aumenta el sueldo mínimo a $500 mil. La iniciativa se encuentra en tercer trámite legislativo. El jefe de bancada RN adelantó que están “evaluando” el camino a seguir, “porque las modificaciones que se hicieron (en el Senado) fueron prácticamente nulas (…) Estamos evaluando rechazar lo aprobado en el Senado, ir a una comision mixta y volver a negociar con el Gobierno en esa instancia”.

La piedra te tope son los plazos y subsidios a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Pero aseguró Sauerbaum: “Nosotros votamos a favor de la idea de legislar y los $500 mil van a estar, de eso no hay ninguna duda (…) Lo que hoy sucede es que las diferencias del Gobierno son internas, no con los parlamentarios de Chile Vamos, porque no se nos ha citado nunca para conversar: las conversaciones han sido entre parlamentarios de Gobierno y la ministra (del Trabajo, Jeannette Jara) lo sabe, que no puede llamarnos a conversar si no resuelven las disputas de ellos. Ella sabe lo que queremos, sabe cuáles serán las líneas rojas que vamos a establecer, pero hay problemas internos que tienen que resolver”.

“El Gobierno va a tener que tomar una decisión: o van a modificar el proyecto totalmente, como le pedimos; o insistirán y de ser así, no habría reforma“, cerró.