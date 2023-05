Ministra Tohá a un mes de lanzar Calles Sin Violencia: “Todavía no está totalmente desplegado”

Este miércoles se cumple un mes exacto desde que el Gobierno lanzó el “Plan Calles Sin Violencia”en Plaza Bogotá, en Santiago Centro. La ministra del Interior, Carolina Tohá, encargada de la seguridad interna del país, hizo un análisis de esta primera etapa.

Desde la futura Subcomisaría San Luis, en calle Los Mares, en Peñalolén, la secretaria de Estado aseguró que el plan “todavía no está totalmente desplegado; lo que está más adelantado son las rondas policiales”.

Además, acotó Tohá que otro de los ejes del plan es “combatir la impunidad”. Con todo, agregó que “desde el punto de vista de la evaluación de impacto, todavía no podemos hacerlo (una evaluación) porque es demasiado breve (el periodo implementado); pero en la evaluación de gestión e instalación del programa, tenemos importantes resultados: (una) cantidad (importante) de operativos; (hemos) requisado cantidad de armas; (hemos) personas ubicadas con órdenes de detención y (se ha mostrado la) presencia policial, que ayuda al efecto disuasivo”.

No obstante ello, el primer propósito, dijo la ministra, es “que la escalada de homicidios que tenemos hace varios años se detenga. Una vez que eso ocurra, que sea en descenso”. Esa escalada es de 2016.

Homicidios en esta jornada

Este martes dos cadáveres fueron encontrados en dos puntos de la capital: uno en Huechuraba y otro en Cerrillos. El primero de ellos se encontraba amarrado de manos y piernas, envuelto en una frazada; el segundo había sido golpeado con piedras que estaban alrededor.

Sobre esto, Tohá dijo: “Son un tipo de delito (los violentos) que vemos periódicamente y que antes, en Chile, no eran habituales. Tenemos que detener la escalada en que han estado hace ya varios años. Llevamos con un incremento de los homicidios desde 2016, que va asociado a mayor presencia de armas de fuego y a prácticas para cometer estos homicidios que son más horrible, que generan un impacto y un shock en cualquiera que se informe. Sabemos que para enfrentar ese tipo de delincuencia requerimos un tipo de estrategia más organizado, en mejores condiciones (…) No tenemos elementos para ver que tengan alguna relación”.

Crisis en el PPD

El exministro Francisco Vidal criticó en duros términos el rol del PPD en el Gobierno, más todavía con los dichos de la timonel Natalia Piergentili. Ante esto, Tohá dijo: “Soy militante del PPD, pero no soy autoridad del PPD; soy autoridad del Gobierno del Presidente Boric y no estoy aquí más que para representar el mandato que el Presidente me da en las materias que son competencia de mi cartera”.

“El PPD está dando un debate muy arduo después del resultado electoral. Lo que me corresponde como ministra militante del partido es buscar que el debate se dé de tal manera que el PPD sea una contribución al Gobierno y resuelva sus diferencias y posturas de una forma que contribuya a la tarea de Gobierno de hoy. Los debates políticos son muy importantes, hay que darlos, pero cuando uno está en el Gobierno, el deber ante la ciudadanía es dar orientación, respuestas, construir soluciones, generar acuerdos, resolver las diferencias y no generar discordias. Y no me voy a alejar un minuto del mandato que me ha dado el Presidente”, cerró.