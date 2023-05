Senador Lagos por eventual salida de Piergentili de la presidencia del PPD: “Tenemos una reunión importante el fin de semana y vamos a ver qué ocurre con esa materia”

El presidente de la comisión de Hacienda y senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, conversó con La Prueba de ADN, donde se refirió a las recientes declaraciones de Natalia Piergentili, y analizó la situación del Partido Por la Democracia.

La presidenta del PPD instauró la polémica en la clase política y, a pesar de ofrecer disculpas, hoy se evalúan diferentes consecuencias y reacciones. Ante esto, el invitado sostiene que no comparte la forma, pero analiza el fondo de una “mala respuesta”.

“No me parece la forma y además, el contenido no queda claro, tampoco (…) no son afortunadas esas expresiones de Natalia; no me gustaron las declaraciones, no ayudan al Gobierno, no ayudan al Partido Por la Democracia, no ayuda a generar confianza, a generar unidad”, indicó.

Respecto a las consecuencias directas, y lo que se ha especulado sobre el rol de Piergentili dentro del partido político, Lagos sostiene: “Yo no ando pidiendo cargos -a disposición-. Yo creo que cada uno tiene que evaluar si tiene las fuerzas y condiciones para llevar a cabo responsabilidades determinadas”.

Bajo la misma línea, el senador sostuvo que, “si Natalia entiende que ella está en condiciones, ella verá cuál será su decisión. Tenemos una reunión importante el fin de semana del PPD y vamos a ver qué ocurre con esa materia”.

Continuidad dentro del Gobierno

Más allá de rechazar las delaciones de Natalia Piergentili, Ricardo Lagos Weber también se refirió a una evaluación de continuidad dentro del Gobierno y señaló que no hay dudas.

“Yo no me pierdo en eso y el PPD no se va a perder“, aseguró, pero de igual manera enfatizó en que se debe tener claridad sobre lo que significa continuar en este camino.

“Si la respuesta es que sí queremos estar en el Gobierno, hay que tener una suerte de conducta, de entendimiento, de generar las conversaciones adecuadas donde tengan que hacerse para cuidar ese proceso”, añadió.

“Es muy difícil querer ser parte de un gobierno y no ser parte del Gobierno (…) el decir, sí, quiero estar en el Gobierno, no es una decisión sola, tiene que ir acompañado con cierta responsabilidad“, complementó.

Cercanía con otros partidos

Respecto a la situación actual del PPD y cómo se posicionan en el escenario político actual, Lagos Weber explicó las cercanías con otros partidos y plantean su visión de manera conjunta.

Haciendo referencia a una conexión histórica, puntualizó que “el Partido por la Democracia ha caminado, desde el año ’88, con el Partido Socialista“. Además, descarta un supuesto quiebre de ambos partidos, más allá de lo que se vio en las elecciones de consejeros.

“No hemos roto con el Partido Socialista, ni mucho menos. Creo que hay que retomar ese esfuerzo -de unidad- (…) no tengo por qué echar por la borda el trabajo que se ha hecho por tantos años”, agregó.