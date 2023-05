Ministro Elizalde por crisis de isapres: “no se hacen cargo de su propia responsabilidad”

Este domingo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpress), Álvaro Elizalde, se refirió a la ley corta de isapres. En ese sentido, sostuvo que las aseguradoras de salud “no se hacen cargo de su propia responsabilidad“.

Durante el programa Estado Nacional, le consultaron a la autoridad sobre realizar cambios en la ley corta. En respuesta, el secretario de Estado aclaró que “este tipo de diálogos se tienen que desarrollar en el Congreso Nacional y no a través de los medios de comunicación“.

Asimismo, agregó que “lo que el Gobierno ha señalado, en primer lugar, es que en Chile las sentencias judiciales se cumplen, todos tenemos que cumplir las sentencias judiciales, porque en eso consiste un Estado de Derecho y, por tanto, las isapres tienen que cumplir“.

“El Gobierno presentó un proyecto para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo y esto es muy importante. Obviamente, en el debate legislativo surgirán distintas ideas que tendrán que ser analizadas en su mérito, pero el principio rector es que el fallo de la justicia tiene que ser cumplido“, afirmó el titular de Segpress.

El proyecto

Por su parte, el proyecto establece que “son las isapres las que tienen que formular un plan de pagos, que tendrá que ser resuelto por la Superintendencia escuchando a un consejo asesor de carácter técnico, pero hasta ahora las isapres no han hecho ninguna propuesta específica y me parece, además muy injusto que señalen que, a propósito de la ley, se va a producir un daño al sistema, porque si la ley mejora las condiciones para que puedan cumplir, sin ley es peor“.

En esa línea, el ministro Elizalde señaló que las aseguradoras no se hacen cargo de sus responsabilidades. “Me parece que ahí hay un manejo político que no es del todo riguroso por parte de los representantes de las isapres, que no se hacen cargo de su propia responsabilidad en esta situación, porque esta situación no la generó el Gobierno, esta situación es la expresión de muchos cientos de miles fallos de la justicia señalando que ha habido cobros excesivos y cobros infundados por parte de las isapres”, concluyó.