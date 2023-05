Tras advertencia de Isapres: ministra Vallejo afirmó que las aseguradoras “siguen planteando problemas y no soluciones”

Este sábado, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, lideró la cuenta pública de su cartera, en la cual abordó los dichos del presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.

En conversación con El Mercurio, el representante de las aseguradoras advirtió que si se llega a aplicar la Ley Corta tal como fue ingresada por el Gobierno, se “arriesga el cierre de las instituciones y el término abrupto de las coberturas”.

Al respecto, la secretaria de Estado respondió duramente, afirmando que “el problema de las Isapres es que siguen planteando problemas y no soluciones“.

Asimismo, la ministra sostuvo que si bien desde el Gobierno están abiertos a seguir escuchando propuestas, se espera “un poco más de generosidad” de estas instituciones.

“La principal responsabilidad de esta crisis es de las mismas Isapres, entonces yo esperaría un poquito más de generosidad porque aquí estamos todos preocupados de una crisis que ellos mismos generaron”, aseguró.

“Callejón sin salida”

En tanto, el diputado de Renovación Nacional perteneciente a la Comisión de Salud, Andrés Celis, consideró que las Isapres tienen en un callejón sin salida del Ejecutivo y criticó la Ley Corta.

“Tienen al gobierno en un callejón sin salida y están haciendo un chantaje que me parece a mí de verdad impresionable”, manifestó.

“Casi seis meses después del fallo de la Corte Suprema no han hecho nada, salvo una Ley Corta que todos le han dicho que no tiene que no tiene agua en la piscina“, declaró el parlamentario.