“Claramente no leyó”: Senadora Rincón responde a Presidente Boric por críticas a proyecto alternativo de isapres

La senadora Ximena Rincón, respondió al Presidente Gabriel Boric, tras las críticas del Mandatario al proyecto impulsado por la legisladora de Demócratas, que busca dar un cumplimiento alternativo al fallo de la Corte Suprema respecto a las isapres, en vez de la ley corta presentada por el Ejecutivo.

“A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero lo que no me cabe ninguna duda es, y que todos tenemos que estar de acuerdo, es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir, y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo”, señaló el Jefe de Estado la mañana de este 16 de mayo.

La respuesta de la senadora

Al respecto, esta jornada, la senadora Rincón arremetió contra el Presidente Boric y en conversación con Emol dijo: “Claramente, no ha leído el proyecto de ley y claramente sus asesores lo desinforman”.

“No es un perdonazo”, indicó la congresista, argumentando que este proyecto alternativo para las isapres “lo que hace es darle un marco de manera general al cumplimiento de un dictamen de la Corte Suprema”.

“Nuestra reforma contiene los aspectos centrales que expresaron en la declaración sobre las tablas de factores (…) Nuestro objetivo es que se despejen las ‘fake news’ que están impulsando algunos, lo que es más grave cuando proviene del propio Gobierno, y avancemos en trazar certezas de cómo no abandonamos a las personas, lo que es nuestro centro y objetivo”, complementó la parlamentaria.

Finalmente, la senadora Rincón reiteró su crítica a la ley corta del Ejecutivo y expuso que “el tema acá es que el proyecto del Presidente Boric es un simple pelotazo para córner que posterga para el 2024 o 2025 una solución coja, tanto que debió pedir más plazo a la Corte Suprema”.