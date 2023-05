Presidente Boric entrega tajante respuesta a proyecto alternativo por caso isapres: “Debemos garantizar las facilidades para cumplir el fallo, no para evadirlo”

Hasta el centro de eventos Metropolitan Santiago (ex Casa Piedra), en Vitacura, llegó el Presidente Gabriel Boric la mañana de este martes, para participar del desayuno anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). En su exposición, abordó la discusión por el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema para que las isapres devuelvan los cobros injustificados.

“A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de al Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero lo que no me cabe ninguna duda es, y que todos tenemos que estar de acuerdo, es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir, y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo”, dijo enérgicamente el Mandatario.

Luego, lanzó sus dardos al proyecto presentado en diciembre pasado por senadores del partido en formación Demócratas, que, en palabras de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, haría “borrón y cuenta nueva”. Dijo el Presidente:

“Y ahí, debo que decirlo, soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de (ayer) lunes en la comisión de Salud (Constitución) porque desde nuestra perspectiva, como Gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente”.

“Tenemos que garantizar, a la vez, la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas. Es un equilibrio que es difícil, que sin lugar a dudas es desafiante para el sector público y el sector privado, pero que no podemos obviar”, concluyó la autoridad.

Ambiguo, el senador Matías Walker, uno de los impulsores de este proyecto alternativo, dijo la mañana de este martes en ADN Hoy: “Tienen que pagar en las isapres, las isapres merecen un juicio de reproche, las isapres no van a poder repartir ningún peso de dividendo por un buen tiempo, porque necesitamos visibilizar el sistema y que esto no les salga gratis”.