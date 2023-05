Primero el terremoto, después el tsunami. Esas son las referencias que usa el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, para explicar el proceso constitucional desde septiembre pasado hasta el domingo 7 de mayo, cuando se votó por los consejeros constitucionales: “Claramente, fue un tsunami: en septiembre hubo un terremoto que creó ahora un tsunami. Y es un tsunami que distorsiona la realidad política real: claramente los republicanos lo hicieron bien, pero nadie va a pensar que el 30 y tanto por ciento de este país es republicano; lo mismo que el Partido Comunista. Fueron muchos votos”.

En ADN Hoy habló, la mañana de este miércoles, sobre el futuro de la derecha en el nuevo proceso, no sin antes apunta a la actual administración de Gobierno como una de las más afectadas por los resultados: “Esto es una derrota del Gobierno y la desazón y el malestar de la gente para el mundo político tradicional”.

El triunfo del Partido Republicano, a su juicio, responde a problemas como la delincuencia, la llamada “puerta giratoria” y más: “Cuando estás con esos problemas, cualquier micro te sirve. Lo digo en el buen sentido, no de forma peyorativa: si tengo un problema, como la migración, que nadie ha solucionado y aparece alguien y propone hacer zanjas, y para el PC lo arregla todo el Estado, bueno, la gente engancha con eso. Ofrece salidas fáciles para problemas difíciles, y ahí aparece el Partido Republicano, desde la galería, pero es distinto entrar a la cancha”.

“Como Renovación Nacional, nosotros, como senadores, por supuesto que tendremos que tender puentes con Republicanos, pero sin abandonar nuestros principios: creemos en el principio de orden, de seguridad, pero también en que todo está amarrado a un país más justo, más humano, más solidario, con el tema social bien puesto”.

Escucha más sobre esta noticia y otras en “Una pausa necesaria”:

¿Chile Vamos… adónde?

Hace dos años que Ossandón planteó que su partido debía salirse de la coalición de derecha, cuando Evópoli y la UDI participaron del pacto electoral para elegir al presidente de la Cámara Alta, “negociaron con el Partido Socialista, se repartieron la torta y nos dejaron afuera. Para tener socios de ese nivel, mejor no tener”.

Así, expone a los republicanos: “¿Quiénes son los republicanos, los verdaderos? Son UDI, molestas con el partido que se fueron con José Antonio Kast. Los votantes lo hicieron en contra de todos nosotros, el sistema político. Renovación Nacional tiene que recuperar el centro con alianzas: hacer alianza con Republicanos no es hacerla con el diablo. En alianzas se tiene que decidir en lo que no, no es entrar a una secta y decir que sí a todo”.

“Esto es un pacto. Hay un acuerdo, un estatuto, trabajamos de tal forma, etcétera. Un pacto que no nos ha cumplido ni nos ha servido; al revés, nos comió esta crisis. Hoy hay que reconocer que el Partido Republicano la lleva en el proceso constitucional. Por lo tato, tiene que hacer alianza con ellos. Así de claro. No tiene nada de malo, pero no tienes que hacer una alianza vendiendo los principios tuyos. Para mí, es mucho más fácil hacer una alianza con el Partido Republicano que ir a sentarme con la gente de izquierda que insiste en volver al mismo desastre del proceso constitucional anterior, que se farrearon. Se farrearon ese proceso”, desarrolló.

Así las cosas, vaticina: “Lo que va a pasar es que hay muchos de los actores que están adentro quieren que la Constitución se rechace, la nueva, y eso va a producir otro terremoto. De la derecha y de la izquierda”.

Llama, Ossandón, al pragmatismo “en una realidad distinta”: “Sigo pensando que Chile necesita una buena y nueva Constitución. Si Republicanos sale mañana y que quieren destruir todo, no se puede hacer alianza con ellos. Pero no he escuchado eso todavía. Hay que esperar cuál es su postura, su lineamiento, y si van a estar dispuestos a hacer un aporte para este proceso”.

Con todo, cree él que, en suma, una Constitución de derecha no va a lugar: “¿Qué sacas con hacer una Constitución de derecha si va a ser rechaza en diciembre? Mire la cantidad de votos solos que hay: la izquierda, más nulos, más blancos. Ellos estarían más por el Rechazo que por el Apruebo. Es una base inmensa y es una lástima que todo el trabajo que se ha hecho se va a ir al tacho. Espero que se puedan hacer acuerdos lo más razonable posible”.

Los 12 puntos

El diputado republicano Johannes Kaiser desestimó el acuerdo constitucional que definió “los bordes”. Pero el senador Ossandón no lo ve representativo: “No creo que sea la política de Republicanos y si lo es, se cae el proceso. Si dicen que no se respetan los bordes, el proceso se acaba, se rechaza de todas maneras y tendrá los costos que implica. Si José Antonio Kast quiere ser Presidente de la República, los votos no le dan para eso. El 34% de Republicanos no es de Republicanos: la gente molesta votaron por ellos porque no ha habido posturas claras. Hay que reconocer que lo hemos hecho mal, pero estar dentro de la cancha es mucho más difícil que estar en la gradería”.