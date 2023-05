Vlado Mirosevic arremete contra Kaiser tras desconocer 12 bases constitucionales: “El partido Republicano está obligado a respetarlas”

Este martes, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic (PL), respondió al parlamentario del Partido Republicano, Johannes Kaiser, quien luego que su tienda se levantara como la gran vencedora de las elecciones del Consejo Constitucional, desconociera el acuerdo de 12 bases para el proyecto de nueva Carta Magna.

En su participación en el programa Sin Filtros el pasado lunes, el congresista republicano comentó respecto a este acuerdo de principios constitucionales establecidos en la Ley 21.533 que “cuando usted me dice que vamos a respetar, quiere decir que nosotros estamos comprometidos por eso, y no lo estamos. No nos comprometimos con eso, nos comprometimos con la mayoría”.

“No lo vamos a respaldar…”

“Los 12 bordes, en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual Constitución, no tengo ningún problema. Ahora, los bordes que pretenden imponer una forma de Estado socialdemócrata en este país no lo vamos a compartir y no lo vamos a defender por una razón muy sencilla, porque la democracia significa que un país pueda transitar de un sistema a otro de la mano de las elecciones”, agregó.

En esa línea, Johannaes Kaiser continuó: “Si quieren entonces clavar la rueda de la fortuna en el sistema social democrático de evolución permanente de derechos sociales que sean financiados con impuestos cada vez más grandes y un Estado cada vez más masivo, no lo vamos a respaldar, no lo vamos a apoyar, nos vamos a oponer. Y si quieren rechazar, perfecto, y se quedan con la Constitución de Pinochet”.

“Completamente equivocado”

Tras estas declaraciones, el presidente de la Cámara Baja e integrante del Partido Liberal, arremetió contra el diputado Kaiser, señalando que “está completamente equivocado”.

“Hay un acuerdo institucional de 12 bases, que el partido Republicano está obligado a respetar, no tiene derechos ni oportunidad de hacer una cosa distinta”, afirmó Vlado Mirosevic.

“Estas 12 bases institucionales son un acuerdo base que incluye el Estado social y democrático de derechos, que incluyen el medioambiente y otros aspectos básicos, separación de poderes, que el Partido Republicano y todas las fuerzas están obligadas a respetar”, cerró el titular de la Cámara de Diputados y Diputadas.