Asegurando que el ánimo del Partido Republicano no es “bloquear o vetar iniciativas” a priori, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, se refirió en ADN Hoy al triunfo en las elecciones del Consejo Constitucional de este 7 de mayo, donde su conglomerado obtuvo 22 escaños de un total de 50 posibles.

“Por cierto que muchos dirán que los señores que sacaron más del número mágico que permite bloquear o vetar alguna iniciativa porque les encanta la Constitución actual, y la verdad es que se equivocan. Efectivamente siempre lo hemos dicho, la Constitución vigente le ha permitido a Chile prosperar, salir adelante, pero por cierto que las constituciones al igual que las sociedades van evolucionando y nosotros felices de poder discutir, analizar y llegar a acuerdo con todos los sectores, no solo con Chile Vamos en la medida que se hagan cosas que le hagan bien a Chile y mantener las que creemos han sido relevantes para nuestro país”, indicó Squella.

“Esperamos que no gane el Rechazo”

El presidente del Partido Republicano además indicó que ve margen para avanzar en cambios y en conversaciones con todos los sectores, apuntando a que no todo lo que hay dentro de una constitución es ideológico, agregando que espera que no se incremente la posibilidad de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre.

“Tomamos con mucha humildad el día de ayer y estamos disponibles para discutir y espero que no pase lo que decía que se incremente la posibilidad de que gane el Rechazo. Nosotros no queremos proponer en diciembre una Constitución que represente exacto el pensar de nuestros 22 consejeros electos sino que obviamente tiene que aspirar a tener un amplio consenso y esa es la gran tarea que tenemos por delante“, apuntó Arturo Squella.

Reflexión del gobierno

En tanto, al ser consultado sobre las palabras del Presidente Gabriel Boric, que después de conocer los resultados de las elecciones llamó a “no cometer el mismo error” que se cometieron en la Convención Constitucional anterior, el presidente de los republicanos dijo valorar sus palabras.

“Encuentro muy bueno que se haga esa reflexión, nosotros ya nos habíamos puesto en ese escenario, teníamos claro que caer en el error que cometió la mayoría del proceso pasado no se puede volver a cometer y no es nuestro espíritu tampoco, es evidente que hay que trabajar y la buenas ideas es imposible que sean monopolio de un solo sector político, hay que estar dispuestos a que vengan buenas iniciativas de todos lados y buscar cuáles van a ser los puntos donde podamos participar todos y en otros tal como es nuestra característica, para decir lo que pensamos vamos a propover las ideas, los principios, las instituciones que cremos le han hecho bien a Chile y al mismo tiempo convencer a aquellos que no ven el valor de aquellas”, apuntó el presidente republicano.

Finalmente, puntualizó que lo importante de este nuevo proceso será “entrar en el tema dejando de lado la politiquería, buscando las bases que nos van a permir a todos identificarnos con un texto“, y que “hay un matiz en el enfoque, lo que no nos gusta son los cambios refundacionales, el partir de cero, cuando en noviembre de 2019 se nos instala la hoja en blanco y que todo lo que ha pasado en los últimos 30 años ha sido malo”.