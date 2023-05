Presidente Boric invita a los republicanos “a no cometer el mismo error que cometimos nosotros” y no usar el proceso para “vendettas”

Luego de varias dudas sobre sí hablaba o no, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se dirigió al país comentando los resultados de la elección del Consejo Constitucional, la que tildó de “jornada histórica”, donde señaló que Chile “vuelve una vez más a expresar su posición de manera democrática en las urnas”.

El Mandatario realizó un mea culpa del proceso constitucional anterior, señalando que “fracasó porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distintos. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en ese momento, este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner primero a Chile y su gente, antes que los intereses partidistas y personales“.

Con estas palabras, el jefe de Estado reconocía el triunfo de la derecha, quienes tendrán total control del Consejo Constitucional, sumando los escaños republicanos y los de Chile Vamos.

A estos últimos, los invitó “desde ya a construir grandes acuerdos por nuestra patria, tal como me ha manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de avanzar en esa dirección”.

Gabriel Boric también tuvo palabras para el oficialismo, que se presentó en listas separadas en la elección, señalando que “a los partidos de gobierno los llamo en estos momentos a la unidad, que es la que nos permitirá seguir luchando por las convicciones que tenemos y que son por la que nos tienen hoy en La Moneda”.

Invitación a los consejeros

El Presidente se dirigió a los nuevos Consejeros Constitucionales. “Se han elegido hoy día 50 consejeros y consejeros constituyentes y como Presidente de la República, les invito a actuar con sabiduría y con templanza, la historia de los pueblos se escribe con base en un continuo de aprendizajes, y este consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia no se repita y se redacte así un texto que intérprete a la mayoría del país“.