Patricio Bañados criticó con fuerza hace algunos meses la Constitución vigente: “Es una vergüenza para este país”

La tarde de este domingo 7 de mayo se confirmó el fallecimiento del destacado periodista chileno, Patricio Bañados, a los 87 años de edad.

La noticia fue informada por su familia, quienes pidieron intimidad y respeto en estos complejos momentos.

Leer también El Partido Republicano y Chile Vamos tendrán total control del Consejo Constitucional Ministro de las Culturas por muerte de Patricio Bañados: “Es un golpe muy duro” Desde el Mundial del 62 al “Gol Imposible”: los imborrables relatos deportivos de Patricio Bañados

Hace algunos meses atrás, antes del Plebiscito, el periodista criticó con fuerte la Constitución vigente en el programa “Mentiras Verdaderas”.

“Es una vergüenza para cualquier país tener una Constitución dictada por un hombre de esa categoría, de esa calidad y aprobada así (…) Tu sabes que los militares han contado a veces que el día en que se votó la Constitución se lo pasaron corriendo de un lado a otro para votar de nuevo”, comenzó diciendo en aquella oportunidad.

En esa línea, añadía que “es imprescindible una nueva Constitución y espero que quiénes intervengan en ese proceso sean hombres de peso, de calidad, entre los cuáles puede que haya algún político, aunque a juzgar por el panorama actual de la política es como para tener ciertas aprensiones“, agregó.

Luego fue consultado sobre “las viejas instituciones de la política”, como Longueira o Escalona, que han surgido como alternativas para ser Constituyentes, y la posibilidad de que terminen ‘secuestrando’ el anhelo popular de un cambio más profundo.

“No me gusta hacer uso de un medio público para denostar o desprestigiar personas, pero yo no veo en toda esa juventud dorada pinochetista, tu nombraste un par pero hay varios más y todos saben quiénes son, no les veo verdadero peso. Tuvieron una aventura interesante que fue echar abajo la unidad popular, luego levantar a este líder increíble con fanatismo, pero es otro tipo de personas que me gustaría ver ahí”, cerró.