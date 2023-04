Diputado Longton por interpelación a ministra Tohá: “Se da la apariencia que se llega a acuerdos, pero en la práctica no es así, vemos mucha improvisación”

Fue todo veloz: Chile Vamos (la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli) anunciaron una interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, la mañana del miércoles. Un par de horas después, se fijó la fecha: martes 16 de mayo, 15:00.

Son 12 los puntos en los que se sustenta la acción fiscalizadora de la oposición, entre los que destacan que la secretaria de Estado “no apoya lo suficiente a Carabineros de Chile”; una árida agenda legislativa; su actuar frente al crimen organizado; crisis migratoria; y uso de recursos públicos, entre otros.

Quien hará las preguntas será el diputado RN Andrés Longton, quien la mañana de este jueves desarrolló los fundamentos de la acción en ADN Hoy: antes que todo, aclaró que es solo “una herramienta de fiscalización”, como otra que la Constitución le entrega a los parlamentarios.

Después planteó: “En materia de seguridad es necesario tener respuestas respecto a determinados temas: el programa de Gobierno, las políticas públicas, el Plan Calles Sin Violencia, cómo se están gastando los recursos contra el crimen organizado, qué pasa con la violencia desatada, sobre todo a delitos violentos, como homicidios y violaciones; la importación de delitos, etc. Nosotros lo necesitamos para que la ciudadanía tenga respuesta respecto al detalle en materia de seguridad, porque vemos mucha improvisación y falta de coherencia en algunos temas”.

Pero la agenda legislativa de seguridad ha sido también parte de los argumentos del Ejecutivo para enfrentar a Chile Vamos, la que, dijo Longton, “es una agenda que pactó el presidente de la Cámara con el presidente del Senado y nosotros no participamos, nos enteramos por la prensa; y si el Ejecutivo estuviera tan de acuerdo con estos proyectos, le habría puesto la urgencia correspondiente; y la coalición de Gobierno habría dicho que va a apoyar los proyectos y no lo han hecho”.

Además de la débil agenda legislativa, de acuerdo a la oposición, tampoco ha habido señales de la interpelada, Carolina Tohá, para avanzar en seguridad en el parlamento:

“El gran problema que ha tenido la ministra es que no asiste a la comisión de Seguridad: su asistencia ha sido del 3%. No estuvo en el debate de la Ley Naín-Retamal, ni en la discusión general ni en la particular; ingresó en la particular, cuando ya estaba terminando la comisión. No participa del debate. En la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados no hay ninguna urgencia del Gobierno, ningún proyecto de iniciativa del Gobierno”.

“Nosotros criticamos que hay una falta de agenda legislativa evidente. De los proyectos, habría que ver cuál es del Gobierno, porque en la Cámara de Diputados no tenemos proyectos en materia de seguridad. Los únicos presentados fueron tres proyectos de artículo único, que además fueron despachados. Creemos que es una agenda muy pobre en materia de seguridad. Es una de las críticas que le vamos a hacer en la interpelación: la agenda de seguridad no es robusta, no es evidente, no hay un programa o avance claro, sino que hay improvisaciones sobre la marcha para efectos de dar una señal a la opinión pública, pero eso no se traduce en un programa, desde el punto de vista legislativo, que esté plasmado en el Congreso. Los proyectos que han avanzado son del expresidente Piñera. Es parte de la interpelación: la poca proactividad en materia legislativa, principalmente porque el Gobierno no ha podido poner de acuerdo a sus coaliciones, lo que genera inmovilidad“, desarrolló luego.

Así las cosas, el RN aseguró que, por ejemplo, la mesa de seguridad de la que se paró la oposición fue un “blanqueamiento” para imponer una agenda de seguridad del Gobierno (el Partido Comunista con el Frente Amplio, particularmente, según el diputado): “En los espacios democráticos, eso se traduce en votos, no en mesas apartes, donde se triplica el debate”.

Así las cosas, concluyó que los diálogos anunciados por los ministros son una pantalla: “Se da la apariencia que se llega a acuerdos, pero en la práctica no es así. Vemos que hay mucha improvisación. Son cosas que nos preocupan y que necesitamos tener respuestas claras respecto a aquello”.