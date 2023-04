Con la renuncia de la ya exministra Ana Lya Uriarte y la llegada de Álvaro Elizalde para hacerse cargo de la cartera de la Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), ya se prevén algunos cambios en la estrategia gubernamental.

En conversación con ADN Hoy, el analista político Carlos Correa se refirió a este movimiento y los avances que podría lograr el expresidente de la Cámara en cuanto al diálogo con el Congreso: “Hay una señal importante porque si uno mira la evolución en la cartera, el Gobierno pasó de tener un profeta como Giorgio Jackson a tener a un negociador como Elizalde”, expresó.

El rol de Elizalde y los acuerdos políticos

En esa línea, Correa enfatizó en que “en el caso de Elizalde, él es un buen negociador con la derecha y aquí la señal es que el Gobierno, con pragmatismo, se dio cuenta de que es minoría, por lo tanto, a la hora de sacar reformas, tiene la obligación de negociar con la oposición”.

Asimismo, el experto hizo mención de que Elizalde también tiene el desafío de unir al oficialismo: “El gobierno no puede tener siempre una disidencia interna y no se pueden invertir los anillos de las coaliciones, eso sería un camino al desastre. Actualmente, hay síntomas de esto y eso tiene que corregirse”, manifestó.

“Siempre hay disidencias y está bien que sea así. Lo que no puede pasar es que esta se convierta en indisciplina en el Congreso. No puede ser que parlamentarios que hicieron campaña por Boric voten distinto a lo que el Gobierno quiere, porque eso habla de que no hay una coalición que lo sustente y no se podrá avanzar en nada”, concluyó sobre los desafíos que tendrá que abordar Elizalde respecto a la articulación de acuerdos en el Congreso.