“Usted dedíquese a ser Alcalde”: candidata a consejera constitucional encara a Rodolfo Carter por demolición de “casas narco”

Un tenso momento se vivió la pasada noche del lunes, en medio de un debate televisivo que reunió al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y a la candidata al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, Valeria Cárcamo, de Revolución Democrática (RD).

En concreto, durante una nueva emisión de Sin Filtros, la postulante a consejera cuestionó al líder comunal por la demolición de las llamadas “casas narco” en su comuna.

“No tiene eficiencia alguna…”

“Escucho al alcalde Carter hablando de ética e hipocresía moral. Alcalde, usted ha ocupado, justo en los horarios de matinales, una manera increíble de carabineros para derrumbar casas”, expuso Valeria Cárcamo.

“Cuántas incautaciones de armas hizo, cero, cuántos detenidos, cero, cuántas armas, cero. Lo que la gente necesita hoy, es que le dejen de mentir, y lo que necesitamos es eficiencia, como se dice, pastelero a tus pasteles, usted dedíquese a ser alcalde, la Subsecretaría del Delito, el Ministerio del Interior son los que tiene que hacer ese trabajo y lo hicieron esa misma semana”, sumó la candidata.

En esa línea, la representante de RD agregó: “Más de 1.500 detenidos a nivel nacional, lo dijo Eduardo Vergara, pero por qué no se mostró, porque en el matinal lo estaban mostrando a usted, mientras estaba viendo en pantallas derrumbar casas que no tiene eficiencia alguna”.

En el estreno de la tercera temporada de #SinFiltros, la candidata al Consejo Constitucional @vidalcvale confronta al alcalde @rodolfocarter por su política de demoliciones de las "narco casas". Únete a nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes. pic.twitter.com/fNRVY9omXG — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) April 11, 2023

La respuesta del alcalde

Tras estos dichos, la respuesta del alcalde Carter no se hizo esperar y se lanzó con todo contra la candidata a consejera.

“Usted puede considerar que la demolición de casa es inútil, está en su derecho, pero le quiero contar que un alcalde de La Florida, de Puente Alto o Valparaíso, no tiene muchas más facultades que esa, podemos colaborar y lo dijimos de un principio, es una ayuda en un tema territorial, como un símbolo de esperanza en los barrios tomados”, indicó el jefe comunal de La Florida.

“Nadie pretende en ese caso en particular, cambiar toda la historia (…) es una suma de cosas, en donde todos tenemos que colaborar”, sumó el líder local.

Pero el alcalde Rodolfo Carter no se quedó ahí y continuó con su respuesta: “La receta de usted (Valeria Cárcamo), y de todos sus compañeros que le pautiaron eso, es anular al adversario: no estamos preocupados del problema, lo importante es que el otro no hable. En vez de preguntar cómo hacemos mejor las cosas, usted pone la x sobre el otro”.

“Yo tengo protección policial por amenaza de muerte a mis hijos, a mi familia y en mi casa, no sé si usted cree que ese costo es menor, si es un show, porque la protección no la puse yo, la puso el Ministerio Público.