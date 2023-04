Paulina Vodanovic: “Me parece inaceptable que los partidos oficialistas no apoyen una estrategia del Ejecutivo”

Una semana compleja ha tenido el oficialismo. La tramitación y posterior aprobación de la Ley Naín-Retamal dejó en claro las divisiones que existen en la alianza de gobierno.

En ese sentido, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, hizo un llamado a que las conversaciones no pueden centrarse solo en la contingencia y que la colación de gobierno “debe pasar a otro estadio”.

“Todos tenemos el mismo diagnóstico, que sin seguridad no puede implementarse ningún cambio ni ningún derecho social. Cuando se dice que solo la derecha está preocupada de la seguridad, no es así, no debiera ser así (…) y me parece que es un deber de todos los partidos políticos y las fuerzas, particularmente de gobierno, de propiciar orden público“, dijo en conversación con El Mercurio.

“Si no entendemos que la seguridad es un problema de todos, no vamos a poder avanzar”, agregó la presidenta del Partido Socialista.

“Me parece inaceptable que los partidos oficialistas no apoyen una estrategia del Ejecutivo, porque aquí lo que se buscaba era una estrategia legislativa de aprobar la norma en la Cámara y después introducirle las indicaciones en el Senado”, indicó Paulina Vodanovic.

“En el acuerdo que se suscribe el martes en la Cámara Alta tampoco están todas las fuerzas de gobierno, incluso, algunos hablan de ir al Tribunal Constitucional (TC), por lo que si aquí no tenemos un mismo diagnóstico, es difícil que se adopte una misma solución”, sostuvo la timonel del PS.

Sobre si el Partido Socialista hubiera apoyado a Apruebo Dignidad con firmas para recurrir al TC por la aprobación de la Ley Naín-Retamal, Vodanovic sostuvo que “la ley es necesaria. El conflicto que se produce con la iniciativa en algún minuto es por las indicaciones que introduce parte de la derecha, y resultaban contrarias al reglamento jurídico chileno y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Salvo ese punto, con el acuerdo que se arriba el día martes, me parece que no hay razón para rechazar la ley“.

Dichos contra la alcaldesa Irací Hassler

Ante los cuestionamientos que ha levantado el Partido Comunista por la opinión de Vodanovic sobre la situación en la comuna de Santiago, la presidenta del PS indicó que “nunca dije que la delincuencia fuera responsabilidad de la alcaldesa (…) Sí constaté empíricamente una situación evidente acerca del estado del centro de Santiago”.

“Jamás usé calificativos en contra de ella y, sin embargo, lo más sueva que se me dijo fue oportunista. Lamento que a partir de un titular se haga una polémica”, puntualizó Vodanovic.