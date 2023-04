Este martes se votará en la sala del Senado la Ley Naín-Retamal que, entre otras cosas, propone una legítima defensa privilegiada para carabineros que estén siendo objetos de ataque, lo que configura un estándar probatorio distinto. Además, aumenta la pena para quienes agredan a las policías.

Durante el lunes, una situación se vivió en la Cámara Alta, a propósito de la misma discusión: la ministra del Interior, Carolina Tohá, en medio de la conversación por indicaciones a la ley, informó que los ministros se iban, acusando que las indicaciones no tenían eco ni recepción entre los parlamentarios.

“Pararse de la mesa del Congreso, que son las mesas políticas por excelencia en nuestro país para construir acuerdos y diálogos, no es una muy buena solución. Desde que estoy ahí sentado, hace 13 años, nunca había visto un ministro que se fuera de la comisión porque no le aprobaran sus indicaciones, es extraño”, dijo de entrada el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, en conversación con ADN Hoy en horas de la mañana de este martes. Luego agregó:

“En los gobiernos anteriores, siempre vi ministros que se quedaban hasta el final, que se la juegan y después salen a comentarle a los medios lo que ocurrió adentro, porque es una discusión que sigue en la sala. Para mí, no se condice con una discusión que si para el Gobierno es tan importante y que la semana pasada les pidió votar a favor y que los tienen en problemas con su propia coalición, me parece que se entiende poco. No me parece buena la actitud del Ejecutivo en la comisión de seguridad”.

Con esa imagen presente, la impresión para el gremialista es que “el Gobierno está buscando excusas para no aprobar algo que no apareció de la noche a la mañana”, porque, aseguró, el proyecto está redactado desde hace más de un año. Y el letargo del Ejecutivo, cree que es “para no tener un problema interno con el Partido Comunista, que son los mismos que hasta hace unos meses atrás, hasta el plebiscito del 4 de septiembre, donde cambian el discurso; para no tener problemas con la coalición ni con los que pedían indultos, esas son las personas que se estaban oponiendo”.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que la estrategia de su coalición es la de “hacer todo lo posible” para que la ley no salga; sino, para que se modifique a como salió de la Cámara de Diputadas y Diputados. Una sinceridad que Macaya valora, pero que ve como una advertencia: “Harán todo lo posible para que se rechace este proyecto y también creo que harán todo lo posible para que se rechace cualquier proyecto que le entregue a Carabineros más herramientas para combatir con efectividad la delincuencia”.

El senador agregó: “No busquemos excusas para dilatar este proyecto y buscarle la quinta pata al gato y hablar hasta de las Naciones Unidas: dicho sea de paso, hicieron un comunicado de prensa, buscando aprehensión comunicacional, que no se las escuché nunca cuando vimos a carabineras quemadas o voces de carabineros, que son básicamente para proteger los derechos fundamentales de todos nuestros compatriotas”.

E incluso fue más allá: a propósito del malabarista en Panguipulli, matado a balazos por un carabinero, cree Macaya que para la izquierda la policía uniformada “es una institución violadora de derechos fundamentales y eso es lo que realmente piensan. Y espero que lo hayan pensado y que hayan cambiado de opinión. Para demostrar que han cambiado de opinión, hoy tiene la oportunidad de aprobar un estatuto de garantías de Carabineros, que además es necesario para proteger la democracia”.

“Cuando se habla de tanta liviandad y del gatillo fácil, los únicos que han tenido gatillo fácil en los últimos años son las bandas de crimen organizado y el narcotráfico, y son los ciudadanos los que están aterrados por lo mismo. Ahí nosotros tenemos que entregar una señal”, complementó antes de ejemplificar:

“Un carabinero no sale a la calle con la intención de matar, de violar los derechos fundamentales de nuestros compatriotas. Desde la izquierda se trató de instalar durante los últimos cuatro años que los carabineros salían con la intención de violar los derechos fundamentales”.

Lo anterior, pese a los cuatro informes de organismos internacionales que acreditaron violaciones a los derechos fundamentales entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Sobre ese periodo de tiempo, dijo: “¿Alguien cree que los carabineros salían con la intención de contener la manifestación, con la intención de violar los derechos fundamentales? Es de mala fe. Se instaló, se generó un cambio cultural que hoy hay que revertir”.

El llamado que hizo fue a modernizar las instituciones, dotarlas de más herramientas, pues luego de largos años de vicios cometidos sobre todo por los altos mandos de la institución, “hoy soplan vientos donde la ciudadanía siente y piensa que carabineros es una institución importante para la democracia”.