Hay hitos que destaca el senador Daniel Núñez (PC) de acelerada agenda legislativa de seguridad que el Gobierno está impulsando: por ejemplo, la semana pasada la Camara Alta votó cinco leyes en la materia que estaban patrocinadas por el Ejecutivo, que tenían que ver, por ejemplo, con facultades de Gendarmería y crímines dentro de las cárceles. Pero el ritmo trepidante ha sido también un impulsor de actitudes potencialmente irresponsables, según dijo la mañana de este lunes en ADN Hoy, y en particular por la votación de la Ley Naín-Retamal:

“Hay cosas que hay que tener proligidad. No nos pueden pedir que conozcamos una ley a las 9.00 y la votemos a las 15.00. Jamás el Gobierno nos pidió el día jueves votar la Ley Naín-Retamal. Por el contrario, nos encontraban toda la razón en que esto tenía que tener el debate que corresponde. El Gobierno quería poner indicaciones, que las puso. Por suerte, logramos que se dieran unos días más. Desde ese punto de vista, estamos trabajando absolutamente unidos en esta materia. Que nos diga que no es fácil: por supuesto, son temas complejos, pero después de discutir nuestro deber es ponernos de acuerdo y el jueves es el ejemplo, con la votación de cinco leyes”.

Y como antecedentes están, por ejemplo, la legítima defensa privilegiada que esta ley propone. El senador Núñez comparte que hay que combatir la delincuencia, el narcotráfico y “todos los crímenes, pero ese combate no nos puede llevar a esta ley de gatillo fácil donde, al final, pague gente totalmente incoente y se vea perjudicada por el uso de arma de fuego indiscriminada”.

La Ley Naín, antes de ser combinada con la Retamal, contemplaba aumento de penas por homicidios a funcionarios de las policías. Eso ya existe. La preocupación del sector, precisó, está en “cuando un carabinero use su arma de fuego en legítima defensa, que ya existe; que cuando use su arma de fuego no llegue a la condición de imputado que muchas veces implican sanciones internas dentro de la institución. Entendemos esos aspectos y se puede legislar y mejorar. Pero totalmente distinto es lo que se ha hecho con el artículo 6 y 7, que se genera la legítima defensa privilegiada, es una norma muy ambigua, muy subjetiva, y el uso indiscriminado de armas de fuego puede llevar a que personas que son absolutamente inocentes se vean perjudicadas porque son situaciones muy confusas”.

Hay ejemplo, a juicio del parlamentario, que grafican la ambigüedad de la Ley así como está: que en las manifestaciones de 2011 hubiesen habido estudiantes fallecidos por carabineros que se sintieron amenazados; o que “el carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillai, no hubiese tenido prisión preventiva”.

El ritmo actual se enmarca en el homicidio de la sargento Rita Olivares, cree Núñez, no algo propuesto por el Ejecutivo. Así, no hubo indicaciones del Gobierno por aprobar rápido la Ley Naín-Retamal “porque todos nos dabamos cuenta que era de una irresponsabilidad tremenda. Uno no puede ser especialista en todo, pero estas leyes tan importantes tiene que leersela y entenderlas, y la Ley Naín-Retamal modifica el Código Penal, el de procesamiento y más”.

En ese mismo sentido, hubo otra situación que mide el pulso de la discusión por sobre el fondo: “Encuentro increíble que Felipe Kast, que preside la comisión de Seguridad Ciudadana, se negara a recibir en audiencia al alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cómo no nos va a importar lo que tienen que decir las Naciones Unidas en esta materia. Puedes estar a favor o no, pero tienes que escucharlo”.

Esa negación se contradice con la presentación que hará el presidente de Ucrania este martes.

Así las cosas, el desafío sectorial, a juicio del comunista, es que “la izquierda tiene que tomar y enfrentar los problemas de seguridad ciduadana sin ninguna inhibición. Nosotros podemos comprender la temática, estar más involucrados, pero tenemos que tomarlo. Ello implica fortalecer a Carabineros, defendar la vida de los carabineros y de la PDI, pero donde tenemos la diferencia con la derecha no es solo respaldar a las instituciones, sino también denunciar las situaciones irregulares, por ejemplo, la del pacogate, donde los altos mandos se echaban la plata al bolsillo, y era plata que debía ir a mejorar chalecos antibalas, automóviles, armamentos. Cuando uno denuncia esas cosas o denuncia violaciones a los derechos humanos, también está protegiéndolo”.

“Tenemos que hacernos cargo: la gente está agobiada, angustiada y siente la amenaza de la delincuencia y el narcotráfico de forma cotidiana. Es deber de la izquierda y del gobierno hacerse cargo de estos problemas y hacerlo de la manera más eficaz posible. Creo que en las últimas semanas y meses hemos avanzado en Chile sin hacer violaciones de los derechos humanos”, dijo hacia el final el parlamentario.

A modo de ejemplo, está el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras del norte del país: “Hace pocsas semanas el gobierno del Presidente Boric saca a los militares a custodiar las fronteras, pero los saca equipados, con normas claras de cómo deben actuar y, según cifras oficiales de las Fuerzas Armadas ,la entrada de migrantes de forma irregular disminuyó un 50% (…) Se puede, es nuestro deber demostrar y ser eficaces en el combate a la delincuencia y el narcotráfico, en el marco del respeto al Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos”.

Y en el mismo sentido, advirtió: “Por supuesto, si fracasamos en esto y las cosas empeoran, en uno o dos años más cualquiera que diga una barbaridad o tenga propuesas extremas, a lo Trump, podría ganar la presidencia. Pero creemos que con estas armas y este trabajo que estamos haciendo se puede avanzar”.