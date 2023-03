Alberto Fernández defiende carta firmada en apoyo a ME-O: “No es contra Chile o el Gobierno, es reclamar un derecho humano”

Este sábado, durante su participación en la 28ª Cumbre Iberoamericana, el presidente de Argentina, Albero Fernández, defendió la carta firmada en apoyo a Marco Enríquez-Ominami (ME-O) por la extensión de su juicio en el marco del caso SQM en Chile.

Recordemos que el ministro de Justicia nacional, Luis Cordero, respondió públicamente al mandatario trasandino por sus críticas a la justicia chilena, en una misiva enviada a su par de Ecuador, Guillermo Lasso.

En el escrito, Alberto Fernández cuestionó que la justicia de Chile “se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”, por la decisión de los tribunales de Santiago de aplazar el juicio del caso SQM.

“Rehén”

En esa línea, durante su estancia en República Dominicana, a causa de la instancia de diálogo diplomático, el presidente argentino expuso que si hay un error, es del ministro Cordero.

“Tengo una historia reclamando que los derechos humanos, soy un abogado que por más de 30 años enseña derecho penal y todos sabemos que la mejor doctrina indica que los procesos prolongados en el tiempo se convierten en injusticia”, comenzó diciendo el mandatario.

“Por tanto, tener sometido a una persona a un proceso por más de una década, es tanto como decir que es tenerla como rehén”, agregó.

“Yo lo que presiento es que hay en Chile una permanente necesidad de mostrar a la Argentina confrontada con Chile, y eso es algo que no puede ocurrir, por lo menos del lado de Argentina”, continuó.

“No es contra Chile…”

En esa línea, Alberto Fernández afirmó que este cuestionamiento a la justicia nacional “no es contra Chile, ni contra el Gobierno de Boric, no es entrometerse en la institucionalidad chilena, es reclamar un derecho humano”.

“No quiero que ningún chileno lo tomé como un ataque contra Chile, porque nunca me van a escuchar en mí palabras que no sean de cercanía, de amistad y de respeto a la institucionalidad chilena”, indicó el presidente trasandino.

Finalmente, consultado si esta defensa a ME-O también aplica a Pablo Longueira, Alberto Fernández sostuvo que “absolutamente”. “Nadie puede estar sometido durante tanto tiempo a un proceso sin encontrar un veredicto”, dijo.