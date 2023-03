El recién asumido vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla (DC), secundará a Juan Antonio Coloma (UDI) a la cabeza de la testera por este año legislativo. Su par de la oposición anunció un fast track: un plazo de 90 días para tramitar proyectos en materia de seguridad. Para el falangista, fue una sorpresa. O al menos así lo planteó en “Palabra que es noticia”, de radio Futuro:

“Nosotros no habíamos conversado nada antes de asumir este cargo. Primero, esperábamos ser elegidos. Una vez electo, asume y desarrolla un plan. Tenemos que sentarnos a conversar con tranquilidad. Lo propuesto por el senador Coloma está en la perspectiva en la que todos vemos y apuntamos en materia de seguridad”.

Con todo, Huenchumilla planteó tres prioridades, las que deben ser dialogadas ante el escenario minoritario en ambas Cámaras parlamentarias: seguridad, pacto fiscal y pensiones.

Pero ¿cómo se hará esto? “Lo primero es tener presente que el Senado, los partidos políticos y el Gobierno, es que la política consiste en la gestión de la relación de los seres humanos. El método es el diálogo. Eso de pasar la aplanadora no existe. El Gobierno no puede pasar la aplanadora porque no tiene mayoría en la Cámara Baja ni Alta. La vida debe tener un sentido de gradualismo. Las reformas son graduales y esa política la tenemos en el Senado. Queremos colaborar en el impulso de las iniciativas”, respondió.

El llamado que hizo el vicepresidente del Senado fue a, en materia tributaria, “salir de esto (refiriéndose a la rechazada propuesta del Ejecutivo)”, mientras que en pensiones, “no podemos seguir en parches”.

En cuanto a lo último, profundizó:

“El sistema de capitalización individual creado en dictadura en 1981 hizo crisis en el país. Eso requiere un cambio. Desde el punto de vista mío, hay que tratar de compatibilizar los diversos intereses en cómo se organizan. ¿Qué le ofrece a la gente? Esas reformas son graduales. En materia tributaria, necesitamos salir de esto. Cuesta mucho ponerse de acuerdo en esta temática y el camino es el diálogo. Siempre en un proyecto de ley hay intereses y no son los mismos intereses de las AFP que de los afiliados. La tarea de la política es ser un puente. Se debe aterrizar y ser práctico para que se puedan sacar adelante estos proyectos”.