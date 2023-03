Senador José Miguel Insulza: “No digamos que por los indultos vamos a paralizar el proceso legislativo”

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, conversó con La Prueba de ADN sobre el tema de los indultos y otros temas en torno a la actualidad política.

Respecto a los temas dentro mundo político, el parlamentario considera que discutir sobre la extinción de responsabilidad penal “sigue complicando“. Esto, apelando a que se debe seguir trabajando en otras aristas y no detener los avances por los efectos de ese tema.

Bajo la misma línea, puntualizó en la discrepancia que genera toda la tramitación en torno a los indultos, dividiendo a los sectores políticos y teniendo efectos que podrían excluir los avances en otros proyectos.

Desde su posición como senador del PS, Insulza ejemplificó que, frente a iniciativas como la relacionada con la inmigración, “hemos estado dispuestos a hacer todos los cambios legislativos que sean necesarios”.

Sin embargo, identifica como principal problema los enfrentamientos entre los políticos; “a mí lo que me desespera son esos argumentos, los clásicos de la política“.

Frente a esto, menciona: “No veo por qué eso va a paralizar un avance (…) yo creo que la disposición existe, pero también la disposición a tratar de sacar los mayores réditos políticos“.

La propuesta del senador es que el tema de los indultos no afecte en la discusión de otras iniciativas, que genere un quiebre y que no se generen parones. “No digamos que por los indultos vamos a paralizar el proceso legislativo en materia de criminalidad”.

La visión sobre el tema del indulto

José Miguel Insulza mencionó que “todos los delitos de los cuales están siendo indultados, estaban dentro del concepto de indultos más suave, por así decirlo”.

“Algunos consideran que se debió haber incluido lo que habían hecho antes, los delitos que habían cometido antes del Estallido Social”, cuestionó el político.

“Lo importante, desde el punto de vista exacto, es decir que vamos a indultar delitos cometidos durante el Estallido Social”, sostiene. Además, indicó que “era partidario de algún tipo de indulto, sobre todo a los primerizos, a los que no hayan cometido nunca algún delito”.