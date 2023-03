Jorge Correa Sutil por indultos: “El Gobierno ha sido particularmente oscuro, opaco, en explicar la razón y justificarlos”

Congresistas de oposición llevaron a impugnar al Tribunal Constitución siete de los 13 indultos entregados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre. El viernes pasado, durante la exposición de los representantes de los parlamentarios y del Ejecutivo, el TC solicitó al ministerio de Justicia más antecedentes por los casos particulares para finalmente resolver este martes 21 de marzo.

En ese contexto fue que el exministro del máximo tribunal del país, el abogado Jorge Correa Sutil, analizó el escenario en ADN Hoy:

“Mi propia opinión es que el recurso debiera ser rechazado. Me parece que la derecha cometió un error estratégico al sacar el asunto de la Contraloría y llevarlo al Tribunal Constitucional, porque la Contraloría iba a revisar la legalidad de estos decretos. Yo creo que son ilegales, pero no me convence que sean inconstitucionales. Lo que tienen estos decretos es que adolecen de una muy débil fundamentación. Algunos de ellos deben ser por mandato legal, fundados, y su fundamentación es muy débil, muy formal: se limitan a citar algunos antecedentes, pero no es una exposición de motivos que convenzan. La Constitución no exige que los decretos de indulto sean fundados; es la ley la que lo exige. Escalar el asunto a un problema constitucional no termina de convencerme”.

En concreto, son en los casos del reincidente Luis Castillo y del exfrentista Jorge Mateluna los que el abogado considera que se podrían revisar sus ilegalidades: “En esos casos la ley exige que los decretos sean especialmente fundados. Cuando dice fundados, dice hacerse cargo en este tema de la reincidencia. Nada de eso se dice en los decretos. En el de Castillo no se revisa su reincidencia”.

Así las cosas, cree que los alcances de lo que se resuelva, tanto si es en el TC como en Contraloría, pueden generar un impacto en el debate político. “Sacaron una ministra y un jefe de gabinete porque se cometieron desprolijidades. Nunca se han explicado esas desprolijidades. En una decisión de esta importancia, se ha mantenido una opacidad que es impropia de los regímenes democráticos. En los regímenes democráticos están sometidos al escrutinio popular y tienen que dar razón de sus actos y explicar lo ocurrido. Estas versiones contradictorias le hacen daño al gobierno y a la democracia””.

Las contradicciones a las que se refiere Correa Sutil son la de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló que el Presidente Boric tomó la decisión con todos los antecedentes sobre la mesa, y la entregada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dijo que no estaban todos los antecedentes sobre la mesa:

“Hay muchas contradicciones, la más clara es que ‘no tuvo los antecedentes a la vista /sí tuvo todos los antecedentes a la vista’. Es la más evidente. El error comunicacional fue cuando el Presidente dijo que no eran delincuente, y cómo no, si la justicia los juzgó y sancionó. Luego, dice en el caso de Mateluna que se cometió una injusticia y que no se probaron los hechos. Él no tiene la facultad de indulto para corregir las injusticias de la justicia, no es un juez superior. Puede hacerlo por razones humanitarias o lograr la paz del país, que son objetivos políticos, no jurídicos”.

Y si bien los errores (en caso de ocurridos) “suelen pasar y no me parece que sea particularmente grave”, dijo Correa Sutil,”creo que en este caso el Gobierno ha sido particularmente oscuro, opaco, en explicar la razón de los indultos y justificarlos. Ahí está el problema fundamental, junto con la preocupación de la gente hoy por la seguridad ciudadana”.

