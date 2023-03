Ministra Uriarte tras un año de ser gobierno: “No hay lugar para el error”

Sobre la reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con los delegados presidenciales se refirió la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

“Fue importante el encuentro, porque el mensaje es claro, todos tienen que trabajar al ritmo de la urgencia, porque ya llevamos un año de ser Gobierno”, indicó la ministra de la Segpres a El Mercurio de Valparaíso.

“Los delegados son actores políticos que deben tener una agenda profundamente ligada a la ciudadanía y con esa proactividad dada por la urgencia“, sostuvo la secretaria de Estado.

A un año del comienzo del Gobierno del Presidente Boric, la ministra sostuvo que “no hay lugar para el error, ni al no saber, ni al me equivoqué porque nadie me dijo“.

Sobre una posible revisión del programa de gobierno, la ministra Uriarte dijo que “en la Segpres venimos trabajando desde fines del año pasado la priorización estratégica de los proyectos de ley. Y así como tenemos la agenda de seguridad, tenemos reformas que son más estructurales, por ejemplo, la de pensiones“.

Respecto a la molestia de, por ejemplo, el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL) luego del cambio de gabinete, la ministra de la Segpres sostuvo que “hemos conversado con ellos y estamos justamente en esa tarea que es fundamental. Hasta en la vida personal sucede así, si existe un desencuentro, un alejamiento con una persona, la manera de resolverlo es acercándote, con diálogo y con apertura, para acoger ese sentimiento. En política, créame que se debe hacer exactamente lo mismo”.