Ministra Uriarte y diputada Jiles: “Ya no contamos con su voto y la consideramos de oposición”

Este martes, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, se refirió a la ausencia de la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles en la votación de la reforma tributaria —rechazada por falta de dos votos— y la acusó de no haber cumplido un acuerdo al haber salido del Hemiciclo al momento del sufragio.

La secretaria de Estado, en conversación con Radio Duna, relató que fueron cuatro parlamentarios que comprometieron su voto a favor del proyecto del Ejecutivo y que no cumplieron.

“El caso más emblemático es el caso de la diputada Jiles porque ese voto fue comprometido cara a cara ante el ministro Marcel y yo, estando juntos los dos, e inexplicablemente la diputada, al día siguiente, se retiró de la sala para no votar”, señaló la titular de la Segpres.

“El tema de las confianzas en política son muy importantes, solo una vez se cree y solo una vez se falla. En las ocasiones anteriores en que la diputada Jiles ha votado en contra propuestas del Gobierno, no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto, no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada”, agregó la autoridad del Ejecutivo.

“No cumplió…”

En esa línea, la ministra Uriarte indicó: “Pero en esta oportunidad, sí nos comprometió, le creímos, y no cumplió. Por lo tanto, hay un antes y un después respecto a esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto a los proyectos del Gobierno”.

En tanto, el pasado 10 de marzo, la diputada Pamela Jiles se refirió por primera vez a su salida de la votación de la reforma tributaria y afirmó que el Gobierno perdió “por andar paveando”.