“Mi impresentable error”: diputada Viviana Delgado responde críticas por no estar presente en votación de reforma tributaria

Este martes, la diputada Viviana Delgado emitió un comunicado entregando disculpas públicas frente a las críticas recibidas tras no presentarse a la votación de la reforma tributaria.

“Parto por reconocer mi impresentable error, no tiene excusa el que no estuviera presente al momento de la votación de la reforma tributaria. Acá estoy dando la cara, entendiendo la rabia que sienten las personas. Les pido a cada uno y a cada una, perdón“, manifestó la diputada.

Recordemos que una de las personas que la han criticado, fue el diputado PS Jaime Naranjo, quien cuestionó la ausencia de su par Viviana Delgado (PEV) en la votación. La legisladora abandonó la sala junto a Pamela Jiles y Mónica Arce.

La versión de la diputada Delgado

Al respecto, Delgado detalló que el día de la sesión “salí con mi comité parlamentario mucho antes de la votación, entendiéndose que comenzaría a la una y cuarto de la tarde. En el transcurso fuimos informadas por nuestra subjefa de comité de que se dio un receso de 15 minutos, por lo que regresé al hemiciclo instantes antes del tiempo que se me indicó, encontrándome lamentablemente con la votación ya realizada y el proyecto rechazado“.

“Quiero recalcar que no hubo ningún intento de mi parte de operación política alguna. Para que no se siga dañando la imagen de mi partido, he tomado la decisión de salir del comité. Dicho esto, me parece igualmente impresentable que se me quiera culpar por el fracaso de esta importante reforma, sabiendo perfectamente que no se contaba con los votos para aprobar partes importantes del proyecto”, agregó la diputada.

Finalmente, concluyó “yo ya reconocí mi error, espero que cada actor reconozca el suyo, como la derecha y su permanente intransigencia a los verdaderos cambios. Por mi parte, siempre estará la disponibilidad para ayudar a generar una mejor y más profunda reforma tributaria en beneficio de todas las chilenas y chilenos”.