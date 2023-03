“La decisión de cambiarme surgió de última hora, si no me equivoco, a las 12 o 13 de la tarde. No antes”.

Esa fue la revelación que hizo este domingo el exministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, tras su salida del gabinete del Presidente Gabriel Boric, ocurrida el pasado viernes, a eso de las 15:00.

En conversación con La Tercera, García desarrolló el tema: “Corresponde a decisiones que son exclusivas del Presidente de generar equilibrios de partidos, de género, una serie de variables que son importantes y que en este caso tomó la decisión de abordar con mi salida”.

Fue a las 13:30 que subió a la oficina del Mandatario, en La Moneda. Allí estaba también la ministra del Interior, Carolina Tohá. “No estaba dentro del diseño original que yo me cambiara”, planteó.

En su cuenta en Twitter, el exsecretario de Estado subió un video con la canción de Soda Stereo, “Nada personal”. En la entrevista con el matutino, profundizó sobre esto:

“En estos cargos no existe la traición, esto no es personal. Sí que el Presidente finalmente tomó la decisión de sacrificar al Partido Liberal en el gabinete”.

El sacrificio de los liberales, apuntó García, “va a requerir construir otras relaciones de diálogo. Yo creo que el Presidente se confía y descansa en la lealtad del Partido Liberal, pero que será importante retomarla ahora desde una manera diferente”.

¿Habrá sido un error sacarlo del cargo?: “No me atrevería decir si es un error o no, porque uno nunca sabe el nivel de dificultad que significa un cambio así, pero sí creo que la forma de este cambio de gabinete afecta la imagen de la política, porque finalmente tenemos a una ciudadanía que está con muchas urgencias y terminamos casi en un proceso de cadena nacional continua viendo los diferentes cambios. Creo que la ciudadanía requiere tener las certezas siempre, como ha transmitido el Presidente, de que son ellos la prioridad y no los enroques de autoridades”.

Sobre su gestión, el dirigir el trabajo del MOP en la reactivación económica y las relaciones con la industria de la construcción “probablemente me distrajo de tener muchos más puntos de prensa y más conocimiento hacia la ciudadanía, que si bien fue creciendo en el tiempo, hay una parte silenciosa que fue muy importante hacer y que quitó tiempo para lo otro. (Pero) lo que me deja muy tranquilo es que las medidas que tomamos nos van a permitir este año tener una industria de la construcción y una inversión mucho más robustas, tanto en la pública tradicional como en concesiones, que es parte de lo que estuvimos sembrando y que esperamos que tenga buenos frutos a partir de este año”.