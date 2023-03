Quién es Aisén Etcheverry, la nueva ministra de Ciencia

Durante la tarde de este viernes 10 de marzo se realizó un nuevo cambio de gabinete en el Gobierno y se anunció a Aisén Etcheverry Escudero como la nueva ministra de Ciencia.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, oficializó la salida de Silvia Díaz, quien fue la segunda designada en el cargo durante el mandato actual.

Ahora, la labor recae en Etcheverry, quien deberá asumir los desafíos de la cartera y trabajar en los objetivos que se han planteado desde el plan de Gobierno.

¿Quién es Aisén Etcheverry?

La ministra entrante es abogada de la Universidad de Chile y Masters of Laws por la University of San Francisco School of Law. Se trata de la primera ‘no científica’ en asumir el cargo.

Su cercanía con el área viene profundizándose desde los últimos 15 años. Ha coordinado y liderado equipos y proyectos públicos y privados, a nivel nacional e internacional, en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.

Previo a sumir como nueva jefa del Ministerio, se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

Además, fue directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) desde el año 2021; Jefa de la División de Coordinación Interministerial (DCI) de la Segpres.

Ahora, a sus 42 años, Aisén Etcheverry Escudero es designada como la nueva ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.