Tras rechazo de reforma tributaria: Senadores RN aseguran que no contarán con sus votos

Este miércoles, los senadores de Renovación Nacional aseguraron que el gobierno no contará con sus votos si insiste en la reforma tributaria que hoy fue rechazada en la Cámara de Diputados.

A través de una declaración firmada por sus 11 integrantes, el Comité de senadoras y senadores de Renovación Nacional “lamentó profundamente” las expresiones formuladas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Esto, producto del rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, asegurando que con estas, el titular “insiste en justificar una mala reforma y, lo que es peor, se permite dividir a los chilenos en buenos y malos, atribuyéndose superioridad moral en materias que, por su naturaleza, son opinables.”

Posteriormente, al reiterar los impactos negativos que provocaría la propuesta, los legisladores adelantaron que los votos de los senadores y senadoras de Renovación Nacional “no están disponibles” para la reforma tributaria que hoy fue rechazada en la Cámara de Diputados”, en caso de que el Gobierno decida insistir con esta en el Senado.

Los descargos de RN

Según la senadora María José Gatica, “la reforma tributaria en general es mala para Chile, traerá más pobreza. El gobierno debe con urgencia ocuparse de la economía del país y tomar medidas para ayudar a los más necesitados”, declaró.

“Hay que reactivar la economía y el gobierno no ha tomado ninguna medida en esta dirección, no le interesa promover el orden y sin orden no hay progreso“, continuó. Frente a ello, advirtió que “si el gobierno insiste con esta mala reforma no tendrá el respaldo de los senadores de RN”.

Por su parte, el senador Kenneth Pugh dijo que Chile necesita buenas medidas y políticas públicas para lograr el desarrollo social y económico del país, “por eso no estamos disponibles para votar una mala reforma tributaria, que afecta la inversión y el empleo“.

En la misma línea, la senadora Paulina Núñez reiteró que “los votos de los senadores y senadoras de Renovación Nacional no están disponibles para la reforma tributaria que hoy fue rechazada en la Cámara de diputados y diputadas“.