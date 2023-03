Gobierno se refiere a autodenuncia de diputada Orsini: “Habrá que ver cómo se pronuncian las instituciones respectivas”

Este jueves el Gobierno se refirió a la polémica que ha protagonizado la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, quien se autodenunció a la Fiscalía, esto, luego que se le acusara de haber realizado un “telefonazo” a la general de Carabineros Karina Soza tras un control de identidad preventivo al exfutbolista Jorge Valdivia.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, la parlamentaria habría realizado este contacto luego que el exdeportista acusara que había sido víctima de un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra, durante dicho procedimiento policial que terminó en una comisaría.

A causa de esta acusación, la diputada Maite Orsini realizó una autodenuncia en Fiscalía, acción que de acuerdo a su equipo, busca demostrar mediante una investigación que la parlamentaria no tendría vínculo con la llamada y que solo habría puesto en contacto a dos personas, tal como en otros casos ha gestionado reuniones con autoridades y gente afectada.

La reacción de Gobierno

En tanto, desde el Gobierno, dos ministras de Estado se refirieron a este hecho, manifestando que la resolución de este caso queda en manos de la Justicia.

Así lo expuso la titular de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien en un punto de prensa afirmó: “Es importante decir que nosotras como ministerio nos hemos referido varias veces para visibilizar, y esto lo hemos hecho con la diputada Emilia Schneider, con Camila Flores, que es de oposición, que las mujeres en política reciben muchos ataques y amenazas de muchas personas en redes sociales y eso no nos parece aceptable”.

“Ahora, respecto (al caso de la diputada Orsini), ya hay una autodenuncia y habrá que ver cómo se pronuncian las instituciones respectivas”, agregó.

En tanto, previo a las palabras de la ministra Orellana, su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, señaló: “Nosotros le dejamos a la Justicia la definición, que la propia diputada decidió que así fuera”.

Comisión de Ética

Por su parte, desde la UDI, el diputado Jorge Alessandri, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, instancia de la cual es parte Maite Orsini, anunció que llevarán a la parlamentaria a la Comisión de Ética.

“Si lo que se solicitó en esa llamada era irregular o no, cambiaban los procedimientos de cualquier ciudadano o no, y finalmente cuál era el objetivo de la diputada al efectuar ese llamado, hubo presión o no, la Fiscalía, pero también la Comisión de Ética del Congreso deben investigar el asunto”, cerró el parlamentario gremialista.

