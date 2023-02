“La que dio la cara fui yo”: Bessy Gallardo afirmó que fue la primera en explicar el Estado Subsidiario y cuestionar al expresidente Piñera

Bessy Gallardo volvió a dar que hablar, a medio año del fin de la Convención Constitucional y la posterior victoria del Rechazo al borrador de nueva Constitución, del que ella se hizo parte de su redacción. La exconvencional hizo polémicas declaraciones en el programa Monstruas en YouTube, donde habló sin filtros.

“La primera persona que explicó que era un estado subsidiario, fui yo. La primera persona que le dio a Piñera, fui yo. La primera persona que se agarró en un matinal con Ena Von Baer, abiertamente, fui yo. Después los demás se colgaron porque era fácil. Pero la que dio la cara fui yo”, declaró sobre su etapa televisiva.

“Entonces, si no puedes atacar el mensaje, atacas el mensajero. Es lógico. Entonces, yo la verdad, como al día de hoy, tengo asumido que toda la vida me van a atacar. Sea de donde sea“, complementó después.

“Me silenciaron de muchos espacios”

Más adelante, la abogada comentó su presente lejos de los medios y del primer plano político. “Tengo también asumido, por cosas que me he enterado, después del triunfo del Rechazo, de que me silenciaron de muchos espacios“, afirmó.

“No puedo dar nombres por una cuestión de ética profesional, pero me silenciaron de muchos espacios. Me silenciaron personas que hoy día firmaron un acuerdo constitucional. Ojo, partidos políticos. No puedo decirlos, por ética profesional”, añadió enseguida.

Al respecto, Bessy reflexionó que “es contra las mujeres. A las mujeres que hemos sido pobladoras, que tenemos una voz fuerte, que no nos victimizamos, que hacemos política, que hacemos activismo, que decimos las cosas como son: hay que atacarnos como sea. Si yo no soy reganlocita del patriarcado“.

Acusó una encerrona por parte de CHV

En otro momento de la entrevista, la exconvencional recordó cuando en septiembre del 2021 se presentó en Contigo en directo, en Chilevisión, donde tuvo un desencuentro con Humberto Sichel. “Mi relación con CHV ha sido bien difícil. Yo no doy entrevistas a CHV, no me gusta“, expresó.

Tras ello, pasó a criticar al periodista de Chilevisión. “Hay gente que le tiene mucha buena a Sichel. A mí Sichel me hizo una encerrona, porque a mí la periodista me dijo que me iba a preguntar otras cosas y me hicieron una encerrona”, aseguró Bessy Gallardo.

“Ahí dije ‘nunca más hablo con CHV’. No es un lugar donde yo… Si me llaman, yo no contesto“, adicionó finalmente.